Time do Vitória não treina com bola por causa de atraso salarial

Sem receber salários e com atraso no pagamento dos "bichos" - nome dado às premiações por desempenho e cumprimento de metas -, os jogadores do Vitória decidiram não treinar com bola nesta quarta-feira (27), na Toca do Leão. Os atletas se limitaram a fazer um trabalho físico na academia do clube, monitorados pelo preparador Ednilson Sena. Após os exercícios, eles se reuniram com o presidente Paulo Carneiro para discutir as pendências.

Os jogadores também assistiram a um vídeo sobre o Coritiba, próximo e último adversário do Vitória no ano. Vale lembrar que o rubro-negro já liberou alguns jogadores: suspensos, Léo Gomes e Lucas Cândido anteciparam as férias.

Não foi a primeira vez que os jogadores do Vitória se movimentaram para reclamar dos atrasos. Antes da partida contra o CRB, pela 35ª rodada, os atletas optaram por não concentrar nas dependências do clube.

Presidente do rubro-negro, Paulo Carneiro descartou, em entrevista ao CORREIO, que a movimentação dos jogadores antes do jogo contra os alagoanos tenha sido um protesto.

"Não teve protesto. Eu tiro de letra essas coisas. Achei ótimo, gastei menos dinheiro, adorei", apontou.

Por outro lado, o dirigente eleito no final de abril admitiu que trabalhou "o ano inteiro com dois meses de salários atrasados dos atletas e dos funcionários".

Vitória e Coritiba se enfrentam no Barradão no sábado (30), às 16h30, no Barradão. O rubro-negro está em 12º lugar e, sem brigar por mais nada na competição, entra em campo apenas para cumprir tabela e se despedir do torcedor. A tendência é que o técnico Geninho utilize um time mesclado com jogadores que tiveram poucas oportunidades durante o ano.

Já o Coritiba está na 3ª colocação e precisa de um empate para conseguir o acesso à Série A sem depender dos resultados do América-MG e do Atlético-GO, concorrentes às duas vagas restantes. Bragantino e Sport garantiram o acesso.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho