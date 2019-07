Time sub-23 do Vitória deslancha e goleia o Paraná: 8x0

Se o time principal do Vitória não tem agradado na Série B, a equipe sub-23 vai muito bem no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira (4) o rubro-negro goleou por 8x0 o Paraná em partida no Barradão pela 7ª rodada da competição.

O destaque foi o atacante Thiaguinho, que marcou três gols. O atleta de 21 anos pertence ao Jacuipense, foi destaque no Baianão e foi emprestado ao Vitória até o final do ano. No jogo-treino da última quarta-feira ele foi aproveitado pelo técnico Osmar Loss na equipe principal.

O centroavante Eron, que já foi aproveitado no time de cima no ano passado e no início deste ano, também marcou três vezes. O também atacante Júlio, de 19 anos, fez mais dois para fechar o placar. Revelado na base rubro-negra, ele também foi utilizado no jogo-treino com o Jacuipense.

Com os três pontos, o Leão subiu para a terceira colocação do Grupo B do Brasileiro, com 9 pontos. O líder, Figueirense, tem 13 pontos. O próximo e último duelo do sub-23 nesta primeira fase acontece na quinta-feira (11), às 15h, contra o Grêmio, em Porto Alegre.

O Vitória de João Burse jogou com Caíque (Rafael Puridade); Wellisson, Carlos (Gabriel Alves), Dedé e Gabriel Gomes; Marco Antônio (Flávio), Matheus Santana e Rafael; Julio (Luan Gabriel), Eron e Thiaguinho (Ítalo).

Bahia também goleia

O time sub-23 do Bahia também fez um time paranaense de vítima nesta quinta-feira. No caso, o Athletico-PR, pelo placar de 3x0 em Pituaçu.

O atacante Fernandinho brilhou com dois gols. Geovane Itinga fechou o placar. Ambos entraram no decorrer da partida.

Com o triunfo o tricolor subiu para a segunda colocação do Grupo A, com 12 pontos, mesma pontuação do líder, o Grêmio. Na 8ª e última rodada da primeira fase o Bahia visita o Santos, na quinta-feira (11), às 15h, na cidade do adversário.

O técnico Dado Cavalcanti jogou com Geovane; Lepu, Ignácio, Brunão e César; Yuri, Luciano Buiú (Vinicius Garcia), Cristiano (Edson), Gustavo (Jonatas) e Gabriel Esteves (Fernandinho); Caíque (Geovane Itinga).