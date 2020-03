'Tinder só para baixinhos': Empresa cria app de namoro para homens com pênis pequeno

Você acha o boy magia no Tinder. As fotos são ok, o papo é ok... Uma coisa leva a outra e rola o encontro. No auge da noite, o clima esquenta, as roupas caem e quando o dito cujo surge em sua frente, a surpresa: esperava-se um trio elétrico mas o Carnaval desta noite será pulando num bloquinho.

Justamente pensando em evitar esse choque de realidade, uma empresa chamada DM3 lançou um aplicativo de relacionamento focado em homens desavantajados. O "Tinder só para baixinhos" chama-se Dinky One (piquititico, em tradução livre) e já está disponível em todo o mundo.

Foto: Divulgação

A ideia dos criadores é tanto evitar 'decepções' na hora H quanto unir os pequeninos com quem acha que tamanho não é documento ou segue a máxima de que os melhores perfumes vêm nos menores frascos, não é mesmo?

Ainda como justificativa, o Dinky One afirma que a média do pênis no Brasil é de 14 cm. “Lembre-se que 50% da população masculina terá o pênis desse tamanho ou menor. Além disso, homens gostam de exagerar. Se alguém te disse que tem 17 cm, com certeza tem 15 cm”, diz o site.

Para se cadastrar, basta baixar o app e preencher as informações. Não é necessário colocar fotos ou dizer qual o 'dote'. Também não é permitido o uso de imagens sexuais ou com pessoas nuas.

“Existe uma pressão em todos os gêneros que confirma os ideais promovidos pela TV, cinema e o pornô. O entretenimento adulto tem escalado apenas homens com pênis acima da média. Além disso, as propagandas em sites pornôs fazem propaganda de produtos que aumentam o pênis. Tudo isso faz com que os homens fiquem inseguros sobre o tamanho do seu membro. Alguns são grandes, alguns estão na média e outros abaixo da média”, diz Davida Minns, fundador do Dinky One.

Importa?

Em 2017, o CORREIO fez uma reportagem abordando o tema ouvindo especialistas, sexólogos e algumas mulheres que tiveram experiências com homens que têm pênis pequeno. Veja abaixo alguns relatos pessoais.