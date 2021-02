Tino Marcos surpreende e anuncia saída da Globo após 35 anos

- Galvão?

- Diga lá, Tino

E ele disse: adeus. Após 35 anos, o repórter esportivo Tino Marcos anunciou que sairá da TV Globo.

A decisão foi tomada pelo próprio Tino, que já tem 58 anos. Ele queria deixar a reportagem ainda no auge.

Ao total foram oito copas do mundo, seis olímpiadas e incontáveis transmissões esportivas por todo o mundo. A sensação do dever cumprido e o desejo de se dedicar mais à família nortearam a decisão. Mas Tino ainda tem uma missão a cumprir até o fim do mês, quando deixa a Globo.

"Nos últimos tempos, fiquei fazendo grandes reportagens. Fiz uma série olímpica, que ficou maravilhosa, e vai ao ar no Jornal Nacional antes dos Jogos de Tóquio. Vamos explicar que foi gravada antes da pandemia. Vai ser a cereja do bolo, minha última grande produção no esporte", revela.

Tino Marcos iniciou a carreira no Jornal dos Sports e nem planejava trabalhar em televisão. Em 1985, mudou os planos ao ser convidado para trabalhar na TV Globo. Com a Seleção Brasileira, Tino viveu os momentos mais marcantes da carreira. Foram 30 anos de cobertura.