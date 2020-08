Tio confessou 'informalmente' que estuprava sobrinha de 10 anos, diz polícia

O homem acusado de estuprar a sobrinha de 10 anos em São Mateus (ES) confessou "informalmente" o crime, segundo a polícia de Minas Gerais, onde ele foi preso na madrugada desta terça-feira (18), na cidade de Betim. Ele foi levado para Vitória, onde deve ser ouvido. A garota passou por um procedimento para interromper a gravidez. Segundo os relatos dela, o tio de 33 anos abusava dela há quatro anos.

"Informalmente, aos policiais, ele afirmou que realmente possuía uma intimidade com a menina e cometeu abusos contra ela", diz o delegado Ícaro Ruginski Borges Nascimento, da Superintendência de Polícia Regional Norte. O delegado-chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, disse em entrevista à CBN que o tio afirmou que vivia um "relacionamento" com a garota - ou seja, abusava dela.

"Para os policiais que estão o conduzindo, ele já confessou. Disse que tinha relacionamento com a menina. Independente disso, ela com 10 anos não tem as mínimas condições de se posicionar diante disso. Então, ele fala que tinha um relacionamento, é porque ele abusava da menina. E ela, coitadinha, com medo porque sofria ameaças, que se contasse para a avó e para o avô, ele matava, que fazia e acontecia. Então, infelizmente, ela vivia sob esse terror do comportamento do tio", disse o delegado.

A polícia confirmou também a veracidade de um vídeo que circula nas redes sociais em que o acusado pede que o material genético do feto seja comparado ao DNA do avô da menina e de um outro tio - todos moravam na mesma casa. A informação é de O Globo. O nome do suspeito preso foi confirmado pela polícia, mas não será divulgado para evitar identificação da criança.

Amostras genéticas do feto e da criança foram colhidas por equipes da Polícia Científica de Pernambuco. “Vamos traçar os perfis de DNA dessas duas amostras, enquanto o perfil de DNA do preso vai ser traçado no outro estado. O normal é ele negar, dizer que não foi ele, mas com isso, se apresentam provas materiais do crime de estupro e do que chamamos de paternidade criminosa”, disse a chefe da Polícia Científica de Pernambuco, Sandra Santos.

O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Alexandre Ramalho, explicou que a guarda da criança era dos avós porque a mãe dela morreu e o pai está preso.

A polícia diz que o acusado foi encontrado a partir do trabalho de inteligência da investigação. Antes de fugir para Betim, ele se escondeu na Bahia. Depois, foi para Nanuque (MG), perto da divisa entre Bahia e Minas, para finalmente ir até a casa de parentes em Betim. Ele afirmou que estava com medo de morrer.

O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça. Ele já tinha passagem criminal por tráfico de drogas e esteve preso de 2011 a 2018.