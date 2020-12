Tio de adolescente apreendido no caso Salvador Shopping registra ocorrência

O tio de um dos adolescentes envolvidos no caso de violência por parte de seguranças do Salvador Shopping registrou ocorrência na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), na tarde ontem (29). Segundo a Polícia Civil, o procedimento da Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI) será encaminhado à promotorias assim que for finalizado.

A Dercca expediu a guia para o exame médico legal e agendou as oitivas. A unidade especializada irá apurar o caso.

Por volta das 17h55 desta segunda-feira (28),dois jovens negros foram retirados à força do Salvador Shopping por seguranças do estabelecimento, no terceiro piso do local. Ambos foram alvos de uma abordagem truculenta.