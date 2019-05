Tio é condenado a 40 anos de prisão por matar a sobrinha de 14 anos

Washington Samuel Gonçalves de Oliveira, 28, foi condenado a 40 anos de prisão nesta terça-feira (28) pela morte da sobrinha de 14 anos, crime ocorrido em março do ano passado, em Araraquara (SP). Hemily Brenda Gonçalves de Oliveira morreu um dia depois de ser espacanda pelo tio, que não gostou porque a menina saiu de casa para namorar.

Durante a surra, a adolescente foi jogada no chão e bateu a cabeça. Ela foi socorrida e chegou a ser operada, mas morreu. O Ministério Público pediu que o tio fosse condenado por homicídio triplamente qualificado, com emprego de meio cruel, sem chance de defesa da vítima e feminicídio. Já a defesa pedia que Oliveira respondesse por lesão corporal, porque ele não tinha intenção de matar a sobrinha e prestou socorro quando ela desmaiou.

O Tribunal do Júri de Araraquara acatou a tesa da acusação. A condenação é em regime fechado e ele não pode recorrer em liberdade.

Crime

A agressão aconteceu na casa em que Hemilly vivia com os avós, num dia de domingo. A garota chegou em casa contando que tinha saído com um rapaz e o tio, que estaria bêbado, não gostou. Ele afirmou que o jovem com quem Hemilly saiu era traficante e começou a espancar a sobrinha, com chutes e murros.

O avô da garota, Divino Negretti, afirmou que estava na garagem tirando o carro e não viu as agressões. Foi ele quem levou a menina para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi constatado que ela tinha traumatismo craniano e diversas lesões pelo corpo. A garota foi transferida para a Santa Casa no mesmo dia. Depois de ser operada, foi levada para a UTI, mas no dia seguinte morreu em consequência dos ferimentos.

O suspeito tentou fugir, mas foi preso em uma mata perto da casa.