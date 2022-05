Tio é preso na Bahia acusado de abusar sexualmente de sobrinha de 13 anos

Um homem acusado de abusar sexualmente da sobrinha de 13 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (25) pelas polícias de Mairi, Gavião e Capim Grosso.

A Polícia Civil foi acionada após uma denúncia do Conselho Tutelar de Gavião. “Após a denúncia, localizei a menina, colhi as provas e solicitei ao Judiciário o mandado de prisão do acusado. Descobrimos que a vítima vinha sendo violentada desde agosto de 2021, quando ela ainda tinha 12 anos”, explicou o delegado Paulo Victor Muniz.

O acusado foi preso por estupro de vulnerável e levado para a delegacia de Gavião, onde ficará à disposição da Justiça. A adolescente vai receber acompanhamento psicossocial de órgãos municipais.