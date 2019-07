Tiririca: 'Se Bolsonaro não sair do pedestal, será o pior governo da história'

O deputado federal Tiririca (PL-SP) não poupou críticas ao presidente Jair Bolsonaro. O comediante afirmou, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo nesta segunda-feira (1), que o comandante do executivo precisa "sair do pedestal para não se tornar o pior governo da história do Brasil".

“Ele não é um cara popular, o discurso dele não é popular. Agora, está faltando a galera para chegar e dizer: ‘Irmão, senta aqui. Cara, tu não é deputado. É o país, irmão. Assim não vai. É assim, assim e assim…’ Se ele não sair do pedestal ele vai ser o pior governo que já tivemos em todos os tempos”, contemporizou.

O deputado afirma que o presidente chegou ao poder com um discurso "bacana", fazendo uma convergência entre a velha e a nova política. No entanto, ao comparar o mandato dele próprio ao de Bolsonaro, afirmou que o chefe do Executivo não pode fazer tudo o que quer, pois existe um Parlamento.

“Aí disse: quando chegar lá vou aprovar projeto para caramba. Eu pensei que era assim. Quando eu cheguei aqui foi um choque. Ele se sentiu nessa pegada. ‘Sou presidente e eu posso tudo.’ E não é assim. Aprovar projeto não depende de mim, depende do toma lá, dá cá, que não é negócio de dinheiro. É: tu apoia o meu projeto que eu apoio o teu. É assim que funciona”, explica.

Sobre o decreto de armas, Tiririca comenta que achou justo que Bolsonaro voltasse atrás das decisões que havia tomado. “Se não tá voltando, tem que voltar, senão vai ser o pior governo que já passou pelo nosso país. Diálogo, é isso que tem que Bolsonaro tem que ter”, explica.