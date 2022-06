Tiro atravessa janela e atinge unidade de hemodiálise do Hospital Roberto Santos

Um tiro assustou a equipe médica e pacientes do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), nesta quarta-feira (1º). Um projétil atravessou uma das janelas de vidro do hospital e atingiu a parede interna da unidade de hemodiálise, caiando ao chão em seguida.

De acordo com informações da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves), foram ouvidos barulhos de tiros na área externa da unidade de saúde na Rua Direta do Saboeiro, no Cabula. A PM, no entanto, não informou a origem dos disparos.

Em nota, a assessoria do HGRS confirmou o ocorrido e informou que ninguém ficou ferido. As polícias Militar e Civil estiveram no local, e a ocorrência está sendo investigada.