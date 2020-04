Tiroteio deixa três homens baleados na Estrada das Barreiras

Três homens foram baleados em frente à uma agência da Caixa Econômica na noite de segunda-feira (13), na Estrada das Barreiras, em Salvador. Umas das vítimas foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE). As outras duas foram levadas para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). Não há informações sobre o estado de saúde delas.

De acordo com informações do boletim diário da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as vítimas foram identificadas como Carlos Henrique Neves de Souza, de 23 anos, Yuri Mendes Ferreira, 22, e Gabriel Cerqueira Silva, 22.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 23ª Companhia Independente (CIPM/Tancredo Neves) foram informados que havia três homens atingidos por disparos de arma de fogo no local. Ao se deslocarem, os PMs foram avisados por populares que as vítimas haviam sido socorridas pelo Samu, sendo que um dos feridos foi encaminhado para o HGE e as outras duas vítimas foram levadas para o Hospital Roberto Santos.

Não há informações sobre o estado de saúde deles. A autoria e motivação do crime será investigada pela Polícia Civil.