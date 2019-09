Tiroteio em casa de swing deixa cinco feridos nos Estados Unidos

Spott Lifestyle and Swingers Club, local onde ocorreram os disparos (Foto: Reprodução/Facebook)

Cinco pessoas foram atingidas por tiros disparados por pelo menos dois homens numa casa de swing em Kansas City, nos Estados Unidos, no último domingo (22). De acordo com o New York Post, os tiros aconteceram por volta das 3h da madrugada.

Segundo os policiais, os cinco feridos foram levados a hospitais da região. Duas das vítimas foram atingidas de raspão e as outras três não correm risco de morte.

Ainda de acordo com o NY Post, todas as vítimas se recusaram a cooperar com as autoridades. Mais de 40 cápsulas de bala foram encontradas no local.