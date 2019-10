Tiroteio em cemitério deixa um morto e quatro feridos em Camaçari

Pessoas são socorridas após serem baleadas durante atentado (Foto: Reprodução)

Um tiroteio aconteceu durante um sepultamento no Cemitério Jardim da Eternidade, na manhã desta quinta-feira (24), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Um homem foi morto a tiros e pelo menos quatro pessoas ficaram feridas com estilhaços de vidro enquanto tentavam se proteger dos disparos.

De acordo com o Serviço de Investigações da 4ª Delegacia de Homicídios da cidade, o homem baleado estava no local para o enterro de um tio. Identificado apenas como Gabriel, ele tinha mandado de prisão em aberto por homicídio em Camaçari e fazia parte da facção ligada ao traficante Kila.

A polícia suspeita de que a facção rival teve conhecimento de que Gabriel estaria no enterro e foi ao local para executá-lo. Ele foi atingido com quatro tiros num bar em frente ao cemitério, quando saiu para comprar água. A vítima então correu de volta para o cemitério e foi acompanhado pelos criminosos, que dispararam mais vezes e fugiram em seguida.

Gabriel chegou a receber pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele ainda aguarda liberação no Instituto Médico Legal do município. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o desespero das pessoas que ficaram feridas depois de se esbarrarem nas portas de vidro do estabelecimento. Assista.

A Delegacia de Homicídios já tem imagens da região e utilizará para a identificação dos suspeitos. Os familiares do homem morto serão ouvidos para esclarecer o ocorrido e ajudar nas buscas.

Ainda conforme a polícia, outros dois homicídios foram registrados na cidade duas horas. Duas pessoas a bordo de uma moto foram assassinadas no bairro de Santo Antônio, que fica a cerca de 3 Km do cemitério. Ainda não se sabe se os casos têm relação.

Qualquer informação sobre os casos pode ser encaminhada sigilosamente para o Disque Denúncia da Polícia através do telefone 181. Também é possível fazer denúncias online através do site www.disquedenuncia.com/denuncie-aqui/