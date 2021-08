Tiroteio em festa paredão deixa um morto em São Gonçalo

Uma festa estilo “paredão” terminou em tragédia na madrugada deste domingo (29). Houve um tiroteio durante o evento, realizado no bairro de São Gonçalo do Retiro, e uma pessoa atingida por um dos disparos não resistiu.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima é o jovem Luís Henrique de Jesus Silva, que tinha 22 anos. A festa foi realizada na Rua Alto do Guaraci, em São Gonçalo do Retiro, quando começou o tireteio e ficou ferido. O rapaz chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado, onde deu entrada por volta da 1h20, mas morreu pouco depois.

A Polícia Civil foi acionada por volta das 2h30 e chegou ao local quando já estava bastante deserto, "o que prejudicou a coleta de outras informações preliminares com testemunhas", conforme informou por meio de nota. O crime será investigado pela 2ª DH/Central.