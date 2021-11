Tiroteio em frente ao Colégio da Polícia Militar deixa dois feridos em Candeias

Um vídeo que circula nas redes sociais, feito por estudantes do Colégio da Polícia Militar (CPM) na cidade de Candeias, região metropolitana de Salvador, mostra o momento em que um aluno corre em direção a um ônibus escolar enquanto ocorrem disparos. O caso aconteceu na manhã da terça-feira (9) e deixou dois feridos.

Nas imagens, enquanto o garoto tenta se esconder, dois homens aparecem segurando uma arma de fogo.

A Secretaria de Educação do Estado foi procurada pelo CORREIO, mas não informou se as vítimas tinham algum vínculo com o colégio. De acordo com a Polícia Militar, entretanto, a guarnição da 10ª CIPM foi informada por populares que na Central de Abastecimento, localizada no Centro de Candeias, estava ocorrendo vários disparos de arma de fogo.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem alvejado com vida. Ele foi levado pela guarnição para o Hospital Municipal. Depois, a guarnição foi informada que uma mulher com ferimentos de raspão também havia dado entrada no posto médico Luiz Viana, na cidade.

A Polícia Civil declarou que não consta registro referente ao fato na 20ª Delegacia Territorial/Candeias. Não há informações sobre a autoria e motivação dos disparos. O estado de saúde das pessoas atingidas também não foi divulgado.