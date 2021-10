Tiroteio em ônibus termina com dois baleados em São Caetano

Um ônibus se transformou no palco de um tiroteio no bairro de São Caetano, em Salvador, na manhã deste domingo (10). De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia, após os disparos ao menos duas pessoas ficaram feridas.

O caso aconteceu durante uma tentativa de assalto na altura da Ladeira do Cacau, na linha Estação Pirajá x Barroquinha. Ao perceber a ação dos criminosos, um passageiro que estava armado reagiu e disparou em direção aos assaltantes.

Os dois indivíduos foram atingidos. O primeiro deles caiu no local e foi levado por policiais ao Hospital Geral Ernesto Simões Filho. O outro foi encontrado pelas guarnições na UPA de São Caetano, de onde depois foi regulado ao Hospital do Subúrbio, onde está internado.

Nenhum passageiro ficou ferido e não há mais informações sobre o estado de saúde dos assaltantes.