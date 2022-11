Tiroteio em São Marcos deixa uma pessoa morta e duas feridas

Um confronto entre policiais militares e homens armados deixou uma pessoa morta e duas feridas no bairro São Marcos, em Salvador, na noite desta quinta-feira (10). De acordo com a Polícia Civil, ocorrência registrada na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por uma equipe da 47ª CIPM, aponta que a ação foi iniciada após a denúncia de que uma pessoa, na localidade do Coroado, teria sido amarrada e levada por vários homens.

Segundo a ocorrência, ao chegarem ao local, os agentes de segurança foram recebidos a tiros por um grupo armado, iniciando, então, o confronto. Depois de finalizada a troca de tiros, a equipe da 47ª CIPM encontrou um jovem de 22 anos, identificado como Rodrigo da Conceição Sampaio, ferido. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiu ao ferimento provocado por arma de fogo.

Durante a ação, um adolescente de 14 anos foi apreendido com 14 porções de maconha. Ele também ficou ferido e recebeu atendimento médico. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI).

A segunda ferida foi uma mulher de 50 anos, igualmente atingida por disparos de armas de fogo. Ela foi socorrida ao Hospital Geral do Estado (HGE). Não há detalhes do estado de saúde da vítima.

Guias para perícia e remoção do corpo de Rodrigo foram expedidas. Já a ocorrência de lesão corporal foi registrada no posto policial do hospital e o procedimento será encaminhado para apuração na 10ª Delegacia Territorial (DT) de Pau da Lima.