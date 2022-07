Tiroteio em shopping deixa mortos e feridos na Dinamarca

A polícia da Dinamarca confirmou que várias pessoas foram baleadas no shopping Field, em Copenhague, neste domingo (3). Segundo o inspetor de polícia Soren Thomassen, deixou três mortos e três feridos em estado grave.

As três vítimas fatais são um homem de 40 anos e dois jovens.

Um dinamarquês de 22 anos foi preso, disse o inspetor a jornalistas, acrescentando que não havia indicação de que mais alguém estivesse envolvido no ataque, embora a polícia ainda esteja investigando o crime. A violência armada é relativamente rara na Dinamarca.

Imagens da imprensa local mostram pessoas tentando sair do shopping. A emissora dinamarquesa TV2 postou foto de um homem sendo colocado em uma maca. Testemunhas disseram que as pessoas estavam chorando e se esconderam em lojas. Outras imagens mostram policiais e vários veículos do Corpo de Bombeiros estacionados do lado de fora do shopping.