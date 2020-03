Tiroteio em Sussuarana deixa um homem morto e outro ferido na madrugada

Dois homens ficaram feridos após um tiroteio na madrugada de segunda-feira (30 no bairro de Sussuarana, em Salvador. O crime ocorreu na Rua Eugênio Pereira de Jesus, por volta das 4h. Alexandro Silva Santos, 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já Emerson da Silva Vitório, 23, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 48ª Companhia Independente (CIPM/Sussuarana) foram acionadas para atender à ocorrência com duas vítimas de disparos de arma de fogo no local. O Samu foi acionado para prestação de socorro e constatou o óbito de uma das vítimas. A PM isolou a área e permaneceu no local até a chegada da perícia.

Já a Polícia Civil informou que foi acionada sobre o crime por volta das 5h. Ao chegar no local, o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) identificou apenas uma das vítimas, pois a outra havia sido socorrida por uma ambulância do Samu.

A autoria e motivação ainda é desconhecida e a apuração será feita pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).