Tiroteio intenso assusta moradores do bairro de Plataforma

Um tiroteio intenso aconteceu na noite da sexta-feira (20) no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário, assuntando os moradores. Segundo relatos de moradores, a troca de tiros aconteceu entre duas facções rivais que atuam no bairro. Centenas de disparos foram ouvidos e as lojas que ainda estavam abertas fecharam mais cedo. Não houve registro de feridos.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 19h30 com os relatos de tiroteio. A 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Lobato) foi ao local. Ao perceber a aproximação da PM, os suspeitos fugiram.

Buscas foram feitas em Plataforma, São João do Cabrito e Jardim Lobato, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado, diz a PM. O policiamento segue reforçado na região.