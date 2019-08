Tiroteio no Texas deixou ao menos 18 feridos gravemente

Autoridades locais afirmaram que várias pessoas foram baleadas e mortas no tiroteio que aconteceu na tarde de hoje, na cidade de El Paso, que faz fronteira com o México no Estado do Texas. A polícia também informou que um suspeito foi levado sob custódia até agora.

O sargento Enrique Carrillo, da polícia local, disse a repórteres que o ataque ao shopping Cielo Vista já acabou. O oficial não disse quantas pessoas foram feridas ou mortas, mas a rede de notícias americana NBC News informou que pelo menos dezoito vítimas gravemente feridas foram registradas.

De acordo com o jornal estadunidense The Washington Post, a Polícia informou que havia um suspeito em custódia. Já a prefeitura da cidade de El Paso informou que seriam três.

A Casa Branca informou que o presidente americano, Donald Trump, já foi informado sobre o tiroteio e conversou com o procurador-geral, William Barr, e com o governador do Texas, Greg Abbott.

O repórter Ivan Pierre Aguirre, do site The Texas Tribune, está no local e postou diversas fotos e vídeos em seu perfil no Twitter.

Kianna Long and husband

Kendall Long we’re both inside the Walmart when the shooting started. They were in the freezer section and ran outside and hid inside storage containers with other people until helped arrived. #ElPaso pic.twitter.com/NYNLKZoaMG — Ivan Pierre Aguirre (@i_p_a_1) 3 de agosto de 2019

(tradução: Kianna Long e o marido, Kendall Long, estavam dentro do Walmart quando o tiroteio começou. Eles estavam na seção de congelados e correram para fora da loja. Se esconderam em containers junto com outras pessoas até a ajuda chegar)

Adriana and her two children were inside near the cash register when the shooting started. She says she saw 3 or 4 men in black as shooters. https://t.co/46Z5utWmE2 — Ivan Pierre Aguirre (@i_p_a_1) August 3, 2019

(tradução: Adriana e seus dois filhos estavam dentro do mercado, perto de um dos caixas, quando o tiroteio começou. Ela diz ter visto 3 ou 4 atiradores vestidos de preto)

Quem estava lá

Vanessa Saenz, 37, contou ao The Washington Post que estava no estacionamento do supermercado quando tudo começou. Ela estava com a mãe e o filho, fazendo as compras da semana, quando ouviu estouros que pareciam fogos de artifício.

A americana deu uma olhada no local e viu um homem que parecia estar "dançando" no ar enquanto uma mulher corria. Aí ela se deu conta de que não eram fogos.

"Minha mãe gritou 'vai logo! Acelera e vamos!'. Mas é claro que havia pessoas tentando se esquivar das balas e correndo pelo estacionamento", contou Vanessa ao Post.

Ainda de acordo com ela, o homem carregava um rifle, estava atirando aleatoriamente e entrou na loja.