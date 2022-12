Tirulipa é expulso da Farofa da Gkay após assediar influencers

O humorista Tirulipa foi expulso da Farofa da Gkay por puxar biquínis de convidadas na piscina. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a situação.

"Me senti invadida, isso é assédio. Ele não fez assédio só comigo, é uma falta de noção do caramba. Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa... mas eu estou indignada. Porque era fã desse cara", disse nos Stories a influencer Nicole Louise.

Gkay, que é próxima de Tirulipa, expulsou o humorista por ter considerado a atitude dele um assédio.

"Toda a equipe repudia esse tipo de comportamento e jamais apoiará qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outras pessoas no local", afirmou a organização do evento, em nota, ao anunciar a expulsão do humorista.

Banheira do Gugu

Em uma simulação da "banheira do Gugu", influenciadores digitais como Tati Quebra Barraco, Lucas Guedez, Gabily e Nicole Louise, procuravam sabonetes em uma banheira.

Durante a brincadeira, Tirulipa puxou o laço do biquíni nas costas dela. Para evitar expor uma nudez, Nicole se agarrou a uma companheira.

A brincadeira da "banheira do Gugu" na Farofa da Gkay valia uma premiação de R$ 15 mil, vencida por Gabily.

Farofa da Gkay

O evento, promovido pela influenciadora digital Gessica Kayane,faz sucesso desde 2017. A edição de 2022 acontece entre os dias 5, 6 e 7 dezembro na cidade de Fortaleza, no Ceará.

A Farofa é conhecida pela participação de famosos e subcelebridades. Este ano, contará com exibição ao vivo do Grupo Globo.

A transmissão acontece ao vivo no Multishow, canal pago do Grupo Globo, durante os shows nortunos.

O evento da influenciadora digital conta com grandes nomes da música, como Anitta, Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Luísa Souza e Wesley Safadão, entre outros.