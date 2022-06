Tite vai testar quarteto inédito em amistoso contra o Brasil; veja escalação

A seleção brasileira faz seu último compromisso da Data Fifa de junho nesta segunda-feira, às 7h20 (horário de Brasília), diante do Japão, rival contra o qual Neymar se sente à vontade.

A seleção asiática é a maior vítima do camisa 10. O craque do Paris Saint-Germain terá a companhia de Lucas Paquetá, Raphinha e Vinicius Junior no ataque e formará um quarteto ofensivo inédito.

Embalada pela goleada de 5 a 1 sobre os sul-coreanos, em Seul, a seleção usa o duelo com os japoneses para fazer poucos ajustes que ainda restam a cinco meses da Copa do Catar. É o momento de encontrar a "sintonia fina", na visão de Tite.

"A equipe está aberta, não só a convocação final, mas a equipe titular está aberta. Os níveis apresentados deixam a comissão com a cabeça boa. Pelo nível técnico, pelo desempenho apresentado", avisou o treinador, ciente de que o quarteto ofensivo pode oscilar e precisa de tempo para encontrar o entrosamento ideal.

"A expectativa é boa, mas com calma, para ter a condição dos ajustes, sincronia, movimentos, execução na mesma velocidade".

Alguns atletas que têm sido titulares terão oportunidades de mostrar serviço a Tite nesta segunda. É o caso, por exemplo, do lateral-esquerdo Guilherme Arana. O jogador do Atlético-MG é uma das quatro mudanças que o técnico promove em relação ao amistoso contra a Coreia do Sul.

As outras são o retorno de Alisson ao gol, devolvendo Weverton à reserva, as entradas de Militão na vaga de Thiago Silva e de Vinicius Junior no lugar de Richarlison. O atacante do Real Madrid viveu, segundo ele mesmo, a melhor semana de sua vida. Na final da Liga dos Campeões, marcou o único gol da partida, que decidiu o título para o time espanhol. Dias depois, se apresentou ao grupo de Tite.

"Não quero parar por aqui, quero seguir fazendo história e evoluir para fazer grandes coisas no futebol. Com 21 anos estar na Seleção e fazer gol na final da Liga dos Campeões é um peso muito grande, me dá bagagem para sonhar", disse o jovem atacante

No Estádio Nacional de Tóquio, reformado recentemente e que estará lotado, já que todos ingressos foram vendidos - quase 70 mil - Neymar o adversário contra o qual mais marcou gols. Foram oito gols em quatro duelos. Quatro ele fez apenas em um jogo, o amistoso em Singapura, em 2014, vencido pelo Brasil por 4 a 0.

O camisa 10 formará um quarteto novo e jogará como um falso 9, mas terá liberdade para flutuar no ataque. Ele 73 gols pela seleção e está a quatro de igualar Pelé na artilharia histórica. Isso nas contas da Fifa, que não leva em conta jogos contra clubes e combinados.

FICHA TÉCNICA

Japão x Brasil | Amistoso

JAPÃO: Schmidt; Ito, Taniguchi, Yoshida e Yamane; Haraguchi, Endo e Kamada; Mitoma, Doan e Asano. Técnico: Hajime Moriyasu.

BRASIL: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Guilherme Arana; Casemiro, Fred, Neymar; Raphinha, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior. Técnico: Tite

HORÁRIO: 7h20 (de Brasília)

LOCAL: Estádio Nacional de Tóquio

TRANSMISSÃO: Globo e SporTV.