Titular consolidado, Matheus Bahia elogia torcida e comemora boa fase no time

O fim da temporada 2021 foi de muita desconfiança da torcida contra Matheus Bahia. Titular na campanha do rebaixamento tricolor, o lateral esquerdo começou o ano no banco de reservas e viu Djalma e Luiz Henrique, recém contratados, ganharem espaço com o então técnico Guto Ferreira. Mas a dupla não sustentou a boa fase e deu brecha para Matheus retomar a posição na equipe principal. E ele realmente aproveitou.

Desde que voltou a atuar no onze inicial do Bahia, contra o Novorizontino, em junho, o lateral ficou de fora em apenas um jogo e foi por conta de suspensão. Agora, com o clube vivendo uma boa fase na Série B e em sintonia com a torcida, Matheus Bahia afirma que está mais maduro e vivendo um momento importante na carreira.

“Acho que no ano passado eu fiz bons jogos, onde fiz gol, dei assistências e agora tô revivendo isso. É um momento muito importante da minha carreira, porque estou mais amadurecido, eu evoluí bastante, então acho que é um momento ímpar na minha carreira, e que eu possa desfrutar disso tudo e dar a melhor resposta para o torcedor e para quem ama o Bahia de verdade”, disse.

“É um sonho que eu estou vivendo. Quando eu estou chegando no estádio e vejo todos aqueles torcedores eu acredito que estou vivendo tudo isso tão rápido. Aconteceu muito rápido, então desfruto 100% desses momentos porque eu sou torcedor igual a todos eles”

O lateral será um dos onze escolhidos por Enderson para o duelo de domingo. Ao ser questionado sobre a pressão em cima da partida, Matheus ressaltou que o grupo tem encarado os jogos com o mesmo nível de importância.

“Todos os jogos são de extrema importância para a gente. Claro que é um jogo contra um time grande como o Vasco, então tem que ter muita atenção, mas todos os jogos são importantes para. A importância desse jogo é a mesma do jogo contra a Ponte Preta [próximo jogo do Bahia]. Se a gente ganhar agora abrimos uma vantagem de cinco pontos para o quarto colocado, então é um jogo com um gosto a mais, mas todos os jogos são importantes para a gente”.

O outro fator que empolga o lateral para o jogo do fim de semana é a Fonte Nova lotada. Com mais de 40 mil torcedores confirmados, o jogador lembra que o grupo já está acostumado a atuar com o ‘clima de decisão’ e elogiou a torcida do clube. “Para nós que somos atletas sempre bate aquela ansiedade em todos os jogos. Mas já estamos acostumados com casa cheia, a torcida do Bahia é expert nisso de lotar estádio, então a torcida vem com a gente e acho que é tranquilo para nós. Não vai ser a primeira vez que o Bahia vai lotar a Fonte Nova esse ano”, completou.

Na coletiva, Matheus também comentou sobre o período mais longo de treinamentos que a equipe teve antes das partidas contra o Vasco. Foram 12 dias, entre folgas e treinos, para o elenco se prepara para o jogo: “Tivemos quatro jogos em onze dias, foi uma carga muito alta de cansaço, de de força, então a gente precisava dessa semana aberta até porque para um time titular que vem jogando é difícil treinar quando a semana de treinamentos é curta. Esse tempo foi de extrema importância para ajustar o que tem para ajustar e aumentar o nosso nível de competitividade e de foco”.

Confira outros destaques da coletiva de Matheus Bahia

Com Enderson Moreira você é titular e se tornou o dono da posição. Como explicar essa volta por cima e a retomada entre os titulares?

- “Eu acho que antes mesmo do professor Enderson chegar eu já tinha sido titular no último jogo do Guto Ferreira, né? E tinha me saído bem. Então ali acho que era a minha retomada. Mas pe claro que tenho que valorizar o trabalho do professor Enderson que está me dando essa oportunidade. Não tive um primeiro semestre muito bom, mas dei a volta por cima da melhor forma possível e ele está confiando no meu trabalho. Eu estou conseguindo dar uma resposta positiva”.

O torcedor esgotou todos os ingressos com doze dias de antecedência . Como devolver essa expectativa criada para o jogo de domingo?

- “Sem dúvidas dando o máximo de si. É muito importante para o torcedor esse jogo e para nós também. É total entrega, dedicação máxima, foco total e concentração total porque é o que o torcedor merece, nada menos que isso”.

Como foi a semana de preparação para esse duelo?

- “Foi uma semana muito importante, né? Tinha um tempinho já que a gente não tinha uma semana aberta de treino. Sem dúvidas foi uma semana muito boa, um foco muito grande, porque com certeza é um jogo importante para a gente. Todos os jogos são importantes para a gente. O grupo é muito bom, muito qualificado, é batalhador, trabalhador, então sem dúvidas a gente tá fazendo o que é o que preciso ser feito na semana pra poder ter um bom resultado no domingo”

O Bahia tem levado gols, inclusive dentro de casa, que demonstram falta de concentração principalmente nos minutos finais da partida. A partida do domingo é um momento de chamar mais atenção um do outro, no sentido de não perder pontos nessa conversa dentro de campo?

- “Com certeza, eu digo que essa semana foi muito importante em relação a isso também, ao foco, à concentração em determinados momentos do jogo. Então a gente tem que ter uma atenção a mais porque é um time muito qualificado. Vai ser um jogo difícil onde a gente vai ter que se impor, a gente vai ter que manter toda a concentração porque é um jogo de detalhes”.