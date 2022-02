Titular do Vitória, Iury é reavaliado e tem lesão descartada

Direto do departamento médico, boas notícias para o técnico Dado Cavalcanti. Reavaliado pelos médicos do Vitória nesta segunda-feira (14), o lateral direito Iury teve lesão descartada.

Titular da posição nos últimos quatro jogos do Leão, o jogador se machucou no final do primeiro tempo do triunfo por 1x0 contra o Vitória da Conquista, domingo (13), no estádio Lomanto Júnior, e foi substituído por Alemão.

De acordo com o médico do clube, Ivan Carilo Pinto, o trauma no joelho esquerdo de Iury não acarretou em nada grave. O lateral iniciou tratamento de fisioterapia na Toca do Leão esta manhã e retornará ao centro de treinamento para intensificar à tarde.

Com exceção de Iury, os jogadores do Vitória relacionados para o jogo contra o Conquista ganharam folga nesta segunda-feira. A reapresentação acontecerá na tarde de terça-feira (15).

Na próxima rodada do Baiano, o Leão recebe o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, em data e horário a serem definidos pela Federação Baiana de Futebol. Já a estreia na Copa do Brasil, no dia 3 de março, será longe de Salvador, contra o Castanhal.