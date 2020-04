Titular nos dois últimos jogos, Wanderson comemora boa fase da defesa do Bahia

Wanderson esteve em campo apenas duas vezes em 2020, mas em nenhuma delas viu a própria rede ser estufada pelo adversário. Titular nos dois últimos jogos do Bahia antes da paralisação dos campeonatos por causa da pandemia de coronavírus, o zagueiro comemorou o fato da defesa tricolor ter passado em branco contra Confiança e América-RN, nos triunfos válidos pela Copa do Nordeste, por 1x0 e 2x0, respectivamente. “Fiquei muito feliz em atuar nesses dois jogos, dois triunfos, sem tomar gol”, afirmou o jogador, que substituiu Lucas Fonseca, machucado.

Foram as primeiras vezes que Wanderson não lamentou gols rivais com a camisa do Bahia. Contratado no meio do ano passado após defender o japonês Shimizu S-Pulse, o zagueiro de 29 anos entrou em campo em sete partidas na Série A de 2019, mas em todas elas o tricolor sofreu gols. A estreia dele foi no empate em 2x2 com o Palmeiras, fora de casa, na 14ª rodada do Brasileirão. Depois, esteve em campo nas seis últimas rodadas da competição. Destaque no primeiro turno do torneio, o Bahia àquela altura já tinha caído bastante de rendimento.

As oportunidades de Wanderson como titular na atual temporada aconteceram em situação bem diferente. Ao contrário do que encontrou quando entrou no time no ano passado, o Bahia viva antes da pandemia um momento de ascensão. O time comandado por Roger Machado vinha de quatro triunfos seguidos. Além de Confiança e América-RN, havia batido também o CSA, fora de casa, por 2x0, e tinha se classificado antecipadamente para as quartas de final do Nordestão. Pela Copa Sul-Americana, o Esquadrão garantiu a participação na segunda fase após derrotar o Nacional, do Paraguai, por 3x1, em Villa Elisa, a 16 km de Assunção.

A nova sequência estava ajudando o torcedor tricolor a esquecer a anterior, quando o Bahia tropeçou em jogos importantes, a exemplo da derrota no Ba-Vi por 2x0, na Fonte Nova, e o empate em 2x2 com o Ceará, nos minutos finais do jogo no Castelão, ambos pela Copa do Nordeste. O baque maior foi lamentado antes, quando o tricolor perdeu para o River-PI por 1x0, no estádio Albertão, e foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase do torneio nacional. As falhas da defesa nesses jogos foram determinantes para os resultados.

Além dessas partidas, o Bahia só sofreu gol em uma única outra na temporada, só que esse tento não causou prejuízo. O único gol que o Nacional, do Paraguai, conseguiu marcar no time do técnico Roger Machado não interferiu na classificação da Copa Sul-Americana. O Esquadrão não sofreu gols em seis dos 10 jogos disputados nesta temporada. Além de CSA, Confiança e América-RN, passou em branco também contra Santa Cruz (0x0) e Imperatriz (2x0), pela Copa do Nordeste, e no jogo de ida contra a equipe paraguaia, quando venceu por 3x0, na Fonte Nova.

Wanderson espera retomar com o Bahia a boa fase que a defesa vinha apresentando antes da paralisação dos campeonatos. Enquanto não volta a treinar na Cidade Tricolor, ele mantém a forma física durante a pandemia na casa onde mora, em Abrantes. “Estou treinando, de alguma forma tentando adaptar ao espaço que tenho em casa. Está um pouco difícil com tudo fechado, até academias. Com as orientações do departamento de nutrição e preparação física, estou fazendo o possível para treinar e me reapresentar da melhor forma possível”, projetou o zagueiro.