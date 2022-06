Tivoli Ecoresort Praia do Forte investe em heliponto que será inaugurado nesta quinta

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte acabou de receber as licenças para operação de um heliponto que será inaugurado nesta quinta-feira (30) na área do hotel. Com capacidade para receber aeronaves de até sete toneladas, o espaço servirá como opção de transfer para os visitantes que buscam o destino turístico. Isso porque, embora tenha sido criado para atender aos hóspedes – para quem o uso será gratuito – o serviço poderá ser utilizado também por não hóspedes, que pagarão pelo uso do espaço.

(Divulgação)

Heliponto vai agregar valor ao serviço doe ecoresort

Investimento

O heliponto, cujo investimento foi de cerca de R$ 90 mil, vai contar não só com uma infraestrutura completa, como também com funcionários bem treinados para garantir as operações de pouso e decolagem. De acordo com o diretor geral do hotel, João Eça Pinheiro, entre os pontos da capacitação da equipe estão a segurança física e patrimonial, acompanhamento de embarques e desembarque de passageiros e bombeiros treinados para fazer revisões rigorosas.

(Divulgação)

Português João Eça Pinheiro vai virar baiano

Novo baiano

E por falar em João Eça Pinheiro, o diretor-geral do Tivoli, que é nascido em Portugal e que há mais de uma década mora na Bahia, se tornará baiano a partir desta sexta-feira (1º). Pinheiro receberá da Assembleia Legislativa da Bahia o título de Cidadão Baiano, em cerimônia marcada para as 10h, no Plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães, no Centro Administrativo. Já como cidadão local, o executivo receberá os convidados para um brunch no mesmo local.

(Foto: Kin Guerra/Divulgação)

Trajetória da designer Goya Lopes é contada no cinema

Coisa de cinema

A designer baiana Goya Lopes terá sua trajetória contada no documentário Goya Lopes – Coragem de Criar que terá pré-estreia em sessão especial para convidados na próxima quinta-feira (30), às 19h, no Cine Glauber Rocha. O curta, com duração de 27 minutos, tem concepção e roteiro de Isabella Rosado Nunes, Kin Guerra (que também assina a direção) e da própria artista. A obra, filmada em Salvador, traz ainda imagens do acervo da artista que tem sua marca estampada em roupas, tecidos, calçados e outras peças e que é uma das designers baianas mais respeitadas do país.

(Foto: Silmara Ciuffa/ Divulgação)

Titãs cantará seus hits na Pupileira

Duelo de Titãs

A banda Titãs se apresentará em Salvador, no próximo dia 22 julho, às 21h, no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira, no bairro de Nazaré. O show intitulado Titãs Elétrico reúne canções que marcaram os quase 40 anos de carreira do grupo paulistano O evento é uma realização do Cerimonial Rainha Leonor com produção da Íris Produções, de Irá Carvalho.

(Divulgação)

Antônio Risério lança edição ampliada de Sinhás Pretas

Sinhás pretas

O escritor Antônio Risério vai lançar, no dia 8 de julho, às 18h, na Livraria Galáxias, que fica no anexo do Cine Glauber Rocha, uma edição ampliada de sua última obra, As Sinhás Pretas. O livro, cuja primeira edição conta com 248 páginas, ganhou outras mais de duas centenas e chega ao mercado editorial com um total de 449 páginas. De acordo com o autor, agora “são dois livros em um”. “O primeiro é As Sinhás Pretas e agora, junto com ele, vem Contra Cartas Marcadas, longo texto onde analiso, sob vários aspectos, o identitarismo que torna tenebrosa a nossa atual vida político-cultural”, explica. A obra é editada pela Topbooks.

Fotografia de autoria de Giácomo Mancini

Fotografia

A Caixa Mágica, projeto criado pelos fotógrafos Giácomo Mancini e Tarciso Albuquerque, apresenta amanhã (29), às 18h, a exposição Bahia em Tela, no Shopping Barra. A mostra, que é uma homenagem ao Dois de Julho, Dia da Independência na Bahia, vai reunir obras de 20 fotógrafos. Segundo Mancini, são 20 olhares diferentes sobre a beleza da Bahia, impressas em Canva Vinílico medindo 1x 1,5m. “Salvador, Chapada Diamantina e o Recôncavo Baiano fazem parte desse olhar diferenciado que os fotógrafos participantes da exposição estarão mostrando ao público”, conta.

(Divulgação)

A cantora Belô Velloso posa na varanda do Amado

A volta de Belô

A cantora Belô Velloso apresenta nesta quinta-feira (30), às 20h, no restaurante Amado, o show Toda Sexta-feira, título que dá nome também a uma de suas canções. Na apresentação, que tem produção do promoter Ginno Larry e direção musical e programações de Tito Oxossi, Belô será acompanhada pelo violão de Beto Marcio e a percussão de Marcelo Pinho. As reservas podem ser feitas pelo telefone 71 98883 9111.

(Divulgação)

Caetano vai cantar com a irmã Bethânia em live que celebrará seus 60 anos

Interação

Caetano Veloso vai celebrar seus 80 anos, no dia 7 de agosto próximo, com mais uma live transmitida pelo Globoplay. Esta é a segunda vez que o santamarense comemora o seu aniversário brindando com seu público. Desta vez, além dos três filhos Moreno, Tom e Zeca, Caetano vai receber a irmã Maria Bethânia no palco do teatro da Cidade das Artes, no Rio, de onde o show será transmitido pelo canal de streaming da Globo.