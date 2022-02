'Tô bem, galera', tranquiliza Danilo Fernandes após ser atingido em atentado

O goleiro Danilo Fernandes informou seu estado de saúde após o atentado a bombas de que foi vítima na noite desta quinta-feira (24), quando o ônibus do Bahia se encaminhava para a Fonte Nova, onde o time enfrenta o Sampaio Corrêa. Danilo foi atingido por estilhaços no rosto e encaminhado a um hospital.

Já na unidade de saúde, ele publicou uma breve mensagem no Instagram para tranquilizar: “Tô bem, galera!!!”, escreveu o goleiro tricolor.

Ele sofreu cortes no rosto, muito próximos do olho esquerdo. “Danilo Fernandes, graças a Deus, não foi nada de mais grave, mas esteve a um dedo de perder a visão. O vidro cortou muito próximo do olho dele", disse Guto Ferreira antes do próprio goleiro se manifestar.

Além de Danilo Fernandes, o lateral esquerdo Matheus Bahia sofreu cortes superficiais provocados pelos estilhaços e também ficou fora do jogo contra o Sampaio Corrêa. Outro desfalque por causa do atentado é o atacante Marcelo Cirino, que não foi atingido pelas três bombas arremessadas na direção do ônibus.