Todo mundo pode cozinhar

A business partner Daniela Santos, 43 anos, sempre teve experiências prazerosas com a comida. “Sou uma curiosa nata e a gastronomia diz muito dos hábitos de um lugar e das pessoas. Todas as vezes que visito uma cidade diferente, prezo por ir onde quem vive naquele local frequenta. Enquanto saboreio, observo à minha volta”, revela.



As restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus fizeram com que Daniela trocasse, por enquanto, o tipo de experiência que tinha com a gastronomia e passasse a cada vez mais ter prazer em cozinhar. “Sempre fui de experimentar novos sabores. A comida é um elemento agregador, as melhores resenhas a gente tem na cozinha, seja comendo ou preparando uma comida”, conta.

Daniela destaca outro benefício que o ato de cozinhar trouxe: “Nesse momento atípico que foi imposto com a pandemia, de ficar confinado em casa, também serviu como válvula de escape da ansiedade e da monotonia”, diz.

Se antes ela cozinhava em reuniões de amigos, hoje são os familiares que apreciam sua dedicação. “Frequentemente, faço coisas para eles, seja um almoço diferente, uma sobremesa ou petisco. Minha incursão na cozinha também serviu entreter a turma aqui de casa”.

Daniela Santos e seu terrine de parma

Uma das receitas campeãs de Daniela é uma terrine de parma, que leva pasta de ricota, castanha, geleia de amora. “Um truque para deixar num formato certinho é, antes de colocar na forma, envolvê-la com plástico filme e, só depois disso, preencher com os ingredientes. Leva para geladeira por pelo menos meia hora, para depois desenformar. Fica perfeitinho e saboroso! Ótimo para acompanhar um bom vinho”, dá a dica.

Um apaixonado

Quando perguntamos ao empresário Luiz Chilazi, 39, qual sua relação com a gastronomia, ele não pensa duas vezes: “Paixão”. Que vem da infância, quando observava a avó fazer as comidas que ele gostava. “Acabei me interessando pelo processo muito em função do amor que sinto por ela e, também, pela curiosidade em aprender o que ela fazia de tão especial”, relata.

Nos últimos meses, o amor só fez crescer: “Entrei em um processo de imersão, pesquisando, testando e assistindo muita coisa bacana. Acabei ajudando e dando dicas a amigos que começaram a cozinhar nesse período de quarentena”, conta Luiz, que, ao que tudo indica, está praticamente virando um chef. Tanto que, quando decidem quem vai para a cozinha, o nome dele já é o primeiro da lista, garante.

Tanto que, quando decidem quem vai para a cozinha, o nome dele já é o primeiro da lista, garante. Uma das receitas que preparou e fez sucesso foi a chapa de frutos do mar, por conta da textura dos ingredientes e do ponto diferente dos legumes e dos frutos do mar. "E saiu perfeita, não só na foto", brinca.

A chapa de frutos do mar preparada por Luiz Chilazi

E PODE?

Entrada 1: Sardinha Fresca Confitada

Sardinha Fresca Confitada

O primeiro vídeo é do chef Lucius Gaudenzi, que se define com surfista de alma e cozinheiro de raiz. Formado pela Le Cordon Bleu de Paris, tem nas influências de suas viagens pelo mundo a gastronomia que apresenta no Lucius Restaurante, no Farol da Barra. Foi daí que veio a escolha da receita compartilhada: Sardinha Fresca Confitada, que levou o Vinagre de Maçã Minhoto no preparo. Além do preparo, o chef mostrou pequenos truques para transformar um prato do dia a dia em uma refeição gourmet.

Lucius Gaudenzi

Dica do chef: “O planejamento correto é essencial para o sucesso de qualquer receita. Por isso muito importante ter tudo separado e preparado antes de começar a cozinhar”. Para seguir: @luciusgaudenzi e @lucius.restaurante

Entrada 2: Caponata de Berinjela

Caponata de Berinjela

Além de especialista em Gastronomia, Gislaine Marmentini tem formação em Nutrição, juntando suas duas paixões. Essa mistura boa de conhecimentos faz com que ela dose com maestria os alimentos saudáveis juntamente com técnicas da alta gastronomia em suas receitas, como a entrada que escolheu para o Todo Mundo Pode Cozinhar: Caponata de Berinjela. “Mostro que é possível se aventurar em pratos não corriqueiros, porém de fácil preparo e com ingredientes acessíveis”, explica. Para a receita, usou o vinagre de Vinho Tinto Minhoto.

Gislaine Marmentini

Dicas da especialista: “Planejamento é fundamental: comece com a lista dos ingredientes da receita escolhida; vá na feira ou supermercado; reserve o tempo necessário para o desenvolvimento da receita; não espere estar com fome para começar a cozinhar, assim evitará pular as etapas e desenvolver o preparo com pressa; tenha consciência que a prática leva à perfeição, na cozinha não é diferente; escolha momentos descontraídos e sem pressão para cozinhar; comece cozinhando pra si, depois para familiares e amigos; por fim, relaxe e curta o momento na cozinha. Para seguir: @gislainemarmentini

Prato principal: Strogonoff de palmito

Waleska Marinho acredita que todo mundo pode cozinhar, tanto que criou um ateliê de gastronomia onde faz cursos. “Hoje, por conta da pandemia, as aulas estão suspensas. Estamos fazendo delivery, pois os eventos também não voltaram”, explica a empresária, que atua na área. “O Strogonoff Vegetariano foi minha escolha, por percebi um aumento do interesse por pessoas que apreciam comida vegana, low carb, etc...”, revela. Na receita, ela utiliza o Ketchup, a Mostarda e o Molho Shoyu da Minhoto.

Waleska Marinho

Dicas da especialista: “A dica para quem está aprendendo a cozinhar é tentar! Tentar e tentar! Cozinhar é isso! A repetição para o aperfeiçoamento”. Para seguir: @waleskamarinho

Sobremesa: Bolo Red Velvet

Bolo Red Velvet

Thiago Sá trabalhava na área da construção civil até que as turbulências no setor o levaram, em 2015, a investir numa paixão antiga, a gastronomia. “Cresci numa família de quatro irmãos e a regra lá em casa era que a gente se virasse”, conta. Foi fazer curso no Senac e descobriu que o melhor lugar para exercitar seus dotes culinários e “artísticos” era a confeitaria. Resolveu ir para São Paulo, onde estudou com o chef Diego Lozano, e depois foi estagiar na Espanha com o premiado Jordi Bordas por quatro meses. De volta a Salvador, Thiago montou a confeitaria que leva nome, na Pituba. Para o Todo Mundo Pode Cozinhar, ele escolheu uma das receitas mais amadas por quem é vidrado em doce: o Bolo Red Velvet. Para o preparo, usou o Vinagre Minhoto.

Thiago Sá

