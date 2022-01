Todos os mortos e desaparecidos em Capitólio estavam na mesma lancha

Todos os mortos e desaparecidos da tragédia em Capitólio (MG), quando uma rocha atingiu lanchas no Lago de Furnas, estavam em uma mesma embarcação. Ao menos sete pessoas morreram e três continuavam desaparecidas até as primeiras horas da manhã deste domingo (9). A informação foi divulgada no último boletim do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, na noite deste sábado (8).

Segundo o porta-voz dos Bombeiros, Pedro Aihara, as dez pessoas estavam na lancha de nome 'Jesus', uma das quatro embarcações atingidas pela rocha que se desprendeu dos cânions.

"Nas outras três lanchas, todas as vítimas já foram resgatadas e conduzidas para unidades hospitalares da região. A maior parte dessas vítimas já recebeu alta", afirmou Aihara.

"Nesse momento, o foco é nessas três pessoas que permanecem desaparecidas e o Corpo de Bombeiro manifesta sua solidariedade e sentimentos a todos os familiares e vítimas que estão enlutados com essa tragédia", acrescentou o porta-voz, no comunicado.

Entenda o caso

Um talude se soltou nos cânions de Capitólio, na região sul de Minas Gerais, no final da manhça de sábado, deixando ao menos sete pessoas mortas.

Imagens gravadas por turistas mostram o momento que as embarcações estão passando e a pedra gigante se solta e cai rapidamente.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que vai instaura um inquérito para investigar o acidente. "A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local", diz a nota.