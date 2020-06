Tokai doa refeições para equipe do Martagão Gesteira que atua contra a covid-19

Em solidariedade a quem está na linha de frente do combate ao coronavírus, o restaurante japonês Tokai Gourmet foi até o Hospital Martagão Gesteira e doou refeições para esses profissionais.

A entrega foi feita na noite dessa terça-feira (9), para um time de 120 profissionais e colaboradores da área de saúde. Nas quentinhas, foram distribuídos alimentos como yakissoba, frango xadrez e carne acebolada, distribuídos em embalagens personalizadas e mensagens escritas à mão para cada profissional.

“Abraçar causas sociais como essa é um ato de empatia e gratidão do Tokai Gourmet para com o próximo e fizemos isso com o Martagão Gesteira”, revela Rose Magalhães, gerente do restaurante.

Referência em pediatria na Bahia há 55 anos, o Martagão Gesteira é exclusivamente pediátrico e recentemente passou a atender também crianças infectadas pela covid-19.

Diante da pandemia, os custos da unidade aumentaram e uma campanha pedindo doações financeiras e equipamentos de proteção individual foi lançada.

Salvador Unida

