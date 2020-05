Tokai Gourmet doará máscaras para o Hospital Martagão Gesteira

O Hospital Martagão Gesteira vai receber mais uma ação de solidariedade em maio à pandemia de covid-19. No próximo domingo (10), quando será celebrado o Dia das Mães, o Restaurante Tokai Gourmet irá reverter para a instituição toda o resultado das vendas dos pedidos do almoço Delivery e Take Away, para as mães. O valor será usado para a aquisição e entrega de máscaras cirúrgicas e máscaras do tipo N95, que serão utilizadas pelos pacientes e profissionais de saúde.

A entrega do material será feita pelo restaurante uma semana após a realização da ação. Os pedidos podem ser feitos através das plataformas Rappi, Uber Eats e iFood, das 11h às 15h.

No cardápio disponível para delivery há pratos da gastronomia japonesa tailandesa e chinesa – como Harumaki Salmão Grelhado, Dupla de Sushi Ebi, Sashimi, Acelga Maki, Frango Xadrez e muito mais -, perfeitos para deixar qualquer mamãe feliz da vida. O restaurante Tokai Gourmet fica na Avenida Centenário, 2992, 1º Piso, na Ala Gourmet do Shopping Barra. Informações podem ser obtidas através do número (71) – 3022-7874 ou @tokaigourmet.

Martagão e referência em pediatria

(Foto: Divulgação)

O Hospital Martagão Gesteira é referência em pediatria na Bahia, há 55 anos. É o maior hospital exclusivamente pediátrico do Norte e Nordeste. Por ano, são atendidas 80 mil crianças de todo o estado e mais de 500 mil atendimentos são realizados. Todo o trabalho que o Martagão faz pela saúde das crianças da Bahia somente é possível graças à solidariedade dos baianos, que ajudam a manter o hospital por meio de doações, parcerias, eventos e projetos.

Atualmente, o hospital, que é mantido pela Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, passou a atender também crianças com covid-19. Diante da pandemia, os custos da unidade, no entanto, aumentaram e uma campanha pedindo doações financeiras e equipamentos de proteção individual foi lançada.