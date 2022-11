Tom Brady apaga reação a treino de jiu-jitsu de Gisele Bündchen após rumores

Após o fim do casamento de 13 anos, Gisele Bündchen foi apontada como protagonista de um affair com o lutador Joaquim Valente. O brasileiro que mora em Miami dava aulas de jiu-jitsu para a modelo. Na época em que a gaúcha postou um vídeo com ele, Tom Brady reagiu nas redes sociais. Mas a mensagem já não existe mais.

"Quanto mais ferramentas eu tenho, mais preparada me sinto para lidar com situações adversas. Desde que comecei a praticar defesa pessoal, me sinto mais forte, mais confiante e empoderada. É uma habilidade importante para todos, mas especialmente para nós mulheres. Obrigada 'Valente brothers' por serem professores incríveis e por tornarem o treinamento tão divertido. Estou animada para continuar melhorando. Vamos lá!", escreveu Gisele, na época.

"Meus dias de deixarem louça suja na pia estão contados", brincou Tom Brady ao compartilhar o vídeo.

Agora, o tweet foi apagado. Não é possível saber se a mensagem foi apagada depois que o affair foi revelado, mas Brady manteve outros tweets relacionados à Gisele.