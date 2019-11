Tom Cavalcante afirma que acidente de Gugu foi 'armadilha'

Tom Cavalcante deu declarações polêmicas nesta quinta-feira, 28, durante saída do velório de Gugu Liberato, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Aslep). O apresentador, amigo pessoal de Gugu, afirmou que a queda foi uma "armadilha". As informações são do UOL.

"Aquilo era uma armadilha. Se eu fosse a família, eu processaria. Não pelo dinheiro, mas para avisar outras pessoas que venham a cair em circunstâncias parecidas", disse.

Tom afirma que sabia que Gugu gostava de realizar atividades caseiras e, por isso, não se surpreendeu com a atitude de Gugu em subir no forro. A última vez que trocaram mensagens foi neste mês, quando surgiu um boato de que Liberato teria tido um infarto e morrido.

"Fica a lembrança de um cara inquieto. Alguém que criou formatos, inovou. Ele continuou fazendo isso até o fim. O programa dele novo era de uma graciosidade. Parecia que você estava num estúdio da RAI na Itália, da CNN nos EUA. Ele estava numa ótima fase, consolidado financeiramente e profissionalmente e ainda investindo em formatos", afirmou.

Morte

Gugu sofreu um acidente doméstico, caindo de uma altura de quatro metros, em Orlando, nos Estados Unidos. O anúncio da morte ocorreu na sexta-feira, 22. O velório teve início por volta de 10h desta quinta-feira, 28, na Assembleia Legislativa de São Paulo. As informações são do Jornal O Povo.