Tom Veiga é enterrado em cemitério de São Paulo

O ator Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José, foi enterrado na tarde desta quarta-feira (4), no Cemitério Horto Florestal, em São Paulo (SP), apenas com a presença de familiares e amigos convidados. A apresentadora Ana Maria Braga compareceu à cerimônia.

O cemitério, localizado na zona norte da cidade de São Paulo, é o mesmo onde estão enterrados os pais de Tom, Nadir e Neilton. O corpo do intérprete do Louro José chegou no local por volta das 9h desta manhã, segundo informações da TV Globo.

(Reprodução/TV Globo)

O corpo de Tom foi velado na terça-feira (3), no condomínio onde ele morava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Tom Veiga morreu no domingo (1º), em razão de um acidente vascular cerebral (AVC) causado por um aneurisma. Ele foi encontrado por amigos em seu apartamento.

Ele recebeu homenagens de Ana Maria Braga no Mais Você, assim como da equipe do programa. Xuxa, André Marques e Luciano Huck também deram depoimentos emocionados sobre o colega.

O intérprete do Louro José era companheiro de Ana Maria Braga havia mais de 20 anos.

O laudo do Instituto Médico-Legal aponta que o ator e humorista teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, provocado por um aneurisma.

O exame de necropsia revelou que Veiga já estava acometido por um aneurisma cerebral, que é um tipo de inchaço de vaso sanguíneo cujo rompimento costuma ser fatal. Geralmente, um aneurisma não provoca nenhum tipo de sintoma, o que dificulta diagnóstico precoce e tratamento eficaz.

Homenagem de Ana Maria Braga

Na segunda-feira, a apresentadora Ana Maria Braga homenageou o amigo em seu programa "Mais Você". A parceria entre Ana e Tom Veiga já durava 24 anos.

"Eu fiquei pensando como eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia para vocês, porque dói muito. Assim como uma mãe perde um filho, um companheiro, porque filho da gente é um companheiro que você viu nascer e ele era isso", disse a apresentadora.

O ator André Marques, que foi o primeiro a chegar na casa de Veiga no dia da morte, também participou do programa. Marques disse que os dois iriam se encontrar, mas o ator não apareceu. "Ele já estava voando lá em cima", contou, muito emocionado, sobre o momento em que viu o amigo.