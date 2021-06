Tony Salles grava clipe com medley de três hits no Centro Histórico de Salvador

Tony Salles, líder da banda Parangolé, gravou neste domingo (27), na Ladeira da Conceição, rua do Centro Histórico de Salvador, mais um superclipe, desta vez inovando, fazendo um medley com três grandes hits que já estão entre as mais ouvidas nas playlist de todas as plataformas digitais: ‘Uau Que Delícia’, ‘Respeita Ela’ e ‘Exquece’.

O clipe, que será lançado já no mês que vem, foi gravado em plano sequência e explora diversas cenas corriqueiras do dia a dia que se passam em um ambiente típico do nordeste brasileiro (neste caso em frente aos famosos Arcos da Conceição), em um clima totalmente pra cima, 100% dançante e com uma energia contagiante. Veja fotos das gravações.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia