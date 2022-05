Topless, nude e beijo: elenco de Pantanal faz sucesso na web

A novela Pantanal já é um dos maiores recentes da TV Globo. Fora da telinha, o interesse do público permanece, com os fãs de olho nas redes sociais dos atores para ver tudo o que acontece nos bastidores das gravações.

E os atores não decepcionam os fãs. Pelas redes sociais, eles costumam dar pistas sobre o bom clima do elenco e, claro, dos momentos de diversão que eles desfrutam juntos.

Silvero Pereira (Zaquieu), por exemplo, compartilhou momentos dele tomando banho de rio e dos colegas de trabalho, como Dira Paes (Filó), Marcos Palmeira (José Leôncio) e José Loreto (Tadeu), com quem fez um registro abraçado e fez menção a Guta, personagem de Julia Dalavia, que se envolveu com o peão.

Alanis Guillen (Juma) também estava por lá e presenteou os fãs com uma foto após um mergulho no rio, e um registro com a turma toda tomando sol ou se refrescando por lá.

A exemplo de Loreto e Silvero, que já postaram até uma foto mostrando o bumbum durante um banho nu de rio.