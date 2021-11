Toque da salvação: exame precoce aumenta em 90% cura do câncer de próstata

Novembro é o mês de conscientização do câncer de próstata, glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino e ajuda na formação do volume do sêmen. A necessidade de todos os anos chamar atenção para a doença é explicada pelos altos números: cerca de 65 mil brasileiros são atingidos pela enfermidade por ano, que é responsável por 13,6 mortes para cada 100 mil homens, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Embora esses números sejam altos, as taxas de incidência e mortalidade não são suficientes para convencer alguns homens a procurar um acompanhamento médico e realizar o exame de sangue e o toque retal, combinação fundamental para o diagnóstico da doença. De acordo com o urologista George Deprá Ferrari, o preconceito, baseado no machismo, ainda afasta os brasileiros dos cuidados com a saúde.

"Os exames são a melhor forma de fazer o rastreio do câncer de próstata.Se a gente pegar a nossa população, especialmente a baiana, que é miscigenada, a recomendação é fazer a partir dos 45 anos. Independentemente do grupo ao qual a pessoa faz parte, se o câncer for identificado precocemente, as chances de cura passam dos 90% ", explicou George Deprá, ao vivo, em conversa com o jornalista Jorge Gauthier na edição desta terça-feira (2) do programa Saúde & Bem-Estar. Reveja o programa:

