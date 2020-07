Toque de recolher em Juazeiro é prorrogado até 8 de julho 

A circulação noturna de pessoas em Juazeiro, no norte da Bahia, segue restrita. A medida de enfrentamento ao novo coronavírus, que terminaria nesta quinta-feira (2), foi prorrogada até o dia 8 de julho, em atuação conjunta dos poderes públicos estadual e municipal. Conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta (2), a restrição compreende o período das 18h às 5h, quando ficam proibidos a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, com exceção de deslocamento para serviços de saúde ou farmácias.

A cidade implementou o toque de recolher no dia 25 de junho. Na ocasião, a medida foi anunciada pelo governador Rui Costa, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais. A medida foi tomada em conjunto pelo Governo da Bahia e a prefeitura de Juazeiro e inicialmente, seria válida até o dia 1º de julho.

Durante o toque de recolher não serão permitidas a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas da cidade, com exceção apenas de deslocamento para serviços de saúde ou farmácias. De acordo com Rui Costa, a decisão tem como objetivo reduzir o avanço do novo coronavírus no município.

O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do município, na quarta-feira (01), informa que há 774 pessoas que foram testadas positivos para a doença no município. Os pacientes têm idades entre 8 e 82 anos, sendo 46 do sexo feminino e 29 do sexo masculinos sendo sete profissionais da saúde e um das forças de segurança.

Neste boletim o município registra ainda a recuperação de mais 21 pessoas, e agora contabiliza 244 curas clínicas. A Secretaria informa ainda que foi registrado mais um óbito na cidade. A vítima é do sexo masculino, tinha 43 anos, não apresentava comorbidade e estava internado no Hospital Regional de Juazeiro. Com mais este registro, o município chega a 29 óbitos pela COVID 19 e outras 44 pessoas estão aguardando resultado ou coleta.

A Secretaria de Saúde informa que já realizou quase 7,5 mil testes e que está intensificando as ações de testagem no município. Com isso, a secretaria ressalta que nas últimas 24h registrou mais 75 novos casos da covid 19 em Juazeiro.

Com a ampliação dos testes rápidos através do ponto de coleta, mapeamento do status imunológico, Vigilância covid nas comunidades, exames pelo Lacen do município e pelo Lacen de Salvador há o registro de 7.485 testes realizados, sendo 7.118 exames pelo teste rápido e 367 pelo Laboratório Central (Lacen) de Salvador.

Dos 744 casos confirmados, 428 são do sexo feminino, 346 do sexo masculino e deste quantitativo, 80 são profissionais da saúde. A Secretaria ressalta que tem 467 pessoas em isolamento domiciliar, 34 pacientes internados sendo 19 em leitos de UTI e 15 em leitos intermediários, estes em unidades hospitalares pertencentes à rede Peba e também na UPA da cidade, unidade referência para covid 19 aos juazeirenses.

Pacientes internados:

UPA: 8 leitos com respiradores, 1 paciente internado, com 12,5% de taxa de ocupação. 12 leitos intermediários, 5 com pacientes internados, com 41,66% de taxa de ocupação.

Hospital Regional de Juazeiro: 4 pacientes na UTI e 7 pacientes em leitos intermediários.

Hospital São Pedro – Remanso: 6 pacientes de Juazeiro na UTI e 1 em leito intermediário.

Hospital Ernesto Simões – Salvador: 1 paciente de Juazeiro na UTI.

Hospital Espanhol – Salvador: 1 paciente de Juazeiro na UTI.

Hospital Neurocardio – Petrolina: 1 paciente de Juazeiro internado em leito de UTI SUS. 1 paciente internado em leito intermediário privado.

Hospital Memorial – Petrolina: 5 pacientes de Juazeiro internados em leitos de UTI SUS com taxa de 100% de ocupação.

Hospital PROMATRE: 1 paciente internado em leito intermediário público