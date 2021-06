Toque de recolher na RMS será das 20h às 5h desta quinta até segunda (7)

O toque de recolher será das 20h às 5h desta quinta-feira (3) até a segunda-feira (7) em Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz.

Também está proibida a venda de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento, incluindo por entrega, das 18h da sexta (4) até 5h da segunda-feira (7).

A circulação dos ferry boats será suspensa das 22h30 às 5h, até terça-feira (8), ficando proibido o funcionamento no sábado (5) e domingo (6). As lanchinhas não poderão circular das 22h30 às 5h, até terça-feira (8), limitada a ocupação ao máximo de 50% da capacidade da embarcação no sábado (5) e domingo (6).

De sexta (4) a domingo (6), a circulação dos meios de transporte metropolitanos será suspensa das 20h30 às 5h. Também de sexta (4) a domingo (6), os ferry boats e as lanchinhas não devem circular das 20h30 às 5h.