Torcedores acompanham vitória brasileira no Farol da Barra

Nem mesmo a forte chuva que caiu durante todo o domingo (7) em Salvador impediu que cinco mil pessoas fossem acompanhar a vitória do Brasil na final da Copa América na Arena Nº1 Brahma, no Farol da Barra. E foi com guarda-chuva, capa e até mesmo debaixo de chuva que todos acompanharam a partida pelo telão montado no local.

A ansiedade para acompanhar a final entre Brasil e Peru já tomava os corações dos presentes antes mesmo da bola rolar no estádio do Maracanã. De pulinho em pulinho para esquentar do frio e na “ajeitada” na capa para esconder o rosto da chuva, os torcedores quase lotaram a Arena até o fim do jogo.

A Arena N1 Brahma, evento oficial da Conmebol, foi erguida no Farol da Barra durante todos os jogos do Brasil na Copa América. Além das partidas, a arena também foi palco para shows de artistas, que se apresentaram em um trio elétrico montado no local. Neste domingo (7) quem se apresentou após a vitória da Seleção Brasileira por 3x1 na Peruana foi Lincoln e Duas Medidas. Nos jogos anteriores se apresentaram em Salvador a banda Parangolé, o cantor Bell Marques, Psirico e Banda Eva.

Foi o “amor pela seleção brasileira” que motivou que as amigas Laíse Almeida, 20, e Stefane Silva, 23, fossem à Arena assistir ao jogo. “Não tem medida esse amor. É mais gostoso ver com a galera porque é uma vibração diferente a cada lance”, disse Laíse.

Stefane explicou que as duas viram todas as outras partidas de casa e comentavam lance a lance através das redes sociais. “A gente resolveu vir na final para cá para acompanhar a seleção que chegou até aqui. Quando acabar vamos dançar com Lincoln e Duas Medidas e vai ser bom demais. O frio está até gostoso”, brincou.

Elas confessaram que até ficaram tensas quando o Brasil levou o primeiro gol e quando um jogador brasileiro foi expulso, mas acertaram o placar no chute, antes mesmo do final do partida: 3x1.

Pulando, cantando e torcendo, um grupo de três amigos se destacavam no meio da multidão. Sem guarda-chuva ou capa, eles acompanharam todo o jogo debaixo d’água mesmo - e garantiram estar sem frio. “O amor pelo nosso futebol e pela nossa seleção fez com que viéssemos para cá. Não precisa de guarda-chuva, a gente pula, grita, torce e fica feliz”, afirmou Brendo de Moreira, de 21 anos.

As amigas Larissa Andrade, 21, e Brisa Macedo, 18, confessaram que, além do jogo do Brasil, elas foram ao local para assistir ao show de Lincoln. “Viemos pro show. Não tem frio certo”, disseram as amigas.

Foi justamente em busca do calor humano que a família de paulistas Rosali Pereira, 42, Tharsio Leal, 31, e Thales Silva, 9, que estão em Salvador de férias, foram para a Arena. “A gente queria ver a vitória do Brasil ao lado de outras pessoas, porque é mais emocionante. Íamos ficar no hotel, mas viemos procurar um lugar para ver com mais pessoas”, explicou Rosali.