Toro: picape tem ajustes estéticos e ganha potência

Terceiro modelo mais vendido na Bahia, atrás apenas da Fiat Strada e do Chevrolet Onix, a Toro passou por seu primeiro grande ajuste desde o lançamento em 2016. Externamente, a dianteira é a parte que apresenta mais novidades: capô, para-choques e grade foram redesenhados. Por dentro, as maiores alterações são no quadro e na central multimídia, que tem tamanhos distintos de acordo com a versão. Há também a inclusão de internet a bordo e a possibilidade de comandos remotos via aplicativo.

A versão Ultra da Toro, a mais cara da linha, tem uma dianteira exclusiva A opção Volcano pode contar com motor 1.3 turboflex ou 2.0 turbodiesel A configuração Ranch vem com santoanônio tubular de série O interior da Toro Ultra tem como destaque a grande central multimídia Na opção mais barata, a Endurance, a central é bem menor (Fotos: Stellantis)

Embaixo do capô, continuam o veterano motor 1.8 litro flex (139 cv), restrito à versão mais barata, e o eficiente 2 litros turbodiesel (170 cv) e chega o novo 1.3 litro turbo. Aos 5.750 rpm, esse propulsor inédito rende 180 cv de potência com gasolina e 185 cv com etanol. Com qualquer um desses combustíveis, o torque máximo, obtido a 1.750 rpm, é de 27,5 kgfm. Os motores flex utilizam transmissão automática de seis velocidades e, o diesel, de nove. Apenas o diesel é associado a uma tração 4x4.

Na linha 2022, que já está chegando às concessionárias, serão nove opções da picape, todas com transmissão automática. A mais barata é a Endurance com motor 1.8 Flex, que custa R$ 114.590. Para levar essa mesma picape com o novo motor 1.3 é preciso pagar mais R$ 5 mil e pelo propulsor diesel, que inclui tração 4x4, é necessário desembolsar mais R$ 38.590. A versão Freedom com motor 1.3 custa R$ 131.890, e R$ 164.390 com o diesel. A Volcano 1.3 custa R$ 144.990, e a diesel R$ 177.690. Existem ainda duas outras opções diesel: Ranch (R$ 185.490) e Ultra (R$ 187.490).

Por conta da pandemia, ainda não tive contato com a Toro 2022 e não testei o novo motor 1.3 turbo. A picape da Fiat se prepara para a chegada de quatro novas concorrentes: Chevrolet Montana (derivada do Tracker), Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz e Volkswagen Tarok.

ACELERANDO A S10

Os feitos da pandemia na cadeia de suprimentos da indústria atrasaram a fabricação da S10, e a picape da Chevrolet perdeu espaço nas vendas nos últimos meses. Mas essa semana a empresa anunciou a retomada da produção e também a chegada da linha 2022.

A S10 está disponível em três opções de carroceria (cabine dupla, cabine simples e chassis cab), cinco níveis de acabamento (LS, Advantage, LT, LTZ e High Country), duas opções de motorização (2.5 Flex e 2.8 Turbo Diesel), assim como duas opções de transmissão (MT6 e AT6) e tração (4x2 e 4x4).

A única novidade na linha são as novas rodas para a versão LTZ, a mais vendida do utilitário. A opção mais barata é a Advantage 2.5 Flex 4x2 (R$ 156.890) e a mais cara é a High Country 2.8 TD 4x4 (R$ 244.930).

A versão LTZ é a mais comercializada da picape S10 (Foto: GM)

MAIS POTÊNCIA E AUTONOMIA

A Renault já está oferecendo no país a nova geração do Zoe, carro elétrico mais vendido na Europa em 2020. O veículo teve o desenho e o conjunto motriz atualizados. O propulsor agora rende 135 cv de potência e 25 kgfm de torque. As novas baterias promovem uma autonomia de até 385 km.

Seguindo o conceito de sustentabilidade, quatro peças do interior são integralmente feitas com polipropileno reciclado. Até agora, a integração de materiais sintéticos reciclados era quase exclusivamente reservada aos elementos não visíveis do carro.

São duas versões, a Zen (R$ 204.990) e a Intense (R$ 219.990). Pelos 15 mil a mais, cobrados na topo de linha da Renault, entrega alerta de ponto cego, carregador de 50 kWh, retrovisor interno eletrocrômico e os externos com rebatimento elétrico.

As concessionárias da Bahia estão aptas a vender o Zoe, mas por enquanto a praça mais próxima para realizar as revisões é Recife.

O hatch elétrico da Renault ganhou potência extra e tem mais autonomia (Foto: Renault)

O RETORNO DA FERA

As primeiras unidades da nova geração do M3 começam a desembarcar no mercado brasileiro nas próximas semanas em duas configurações: Competition e Competition Track.

Ambos contam com tração traseira, câmbio automático de oito velocidades e são equipados com um motor de seis cilindros biturbo de 3 litros. Esse conjunto rende 510 cv (79c v a mais que a geração anterior) e 66 kgfm de torque. Assim, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 3,9 segundos e o carro chega aos 290 km/h.

É um carro para poucos, a versão Competition tem preço sugerido de R$ 757.950 e a Competition Track parte de R$ 849.950. O preço maior da segunda opção é justificado pelo incremento de equipamentos, como no sistema de freios, apliques de fibra de carbono e bancos estilo concha.

A configuração esportiva do Série 3 tem um dianteira exclusiva (Foto: BMW)

JAGUAR ELÉTRICO

Rodei no I-Pace na Bahia e gravei um vídeo explicando como funciona o primeiro SUV elétrico da Jaguar.

O I-Pace custa R$ 639.950 e tem autonomia para rodar até 470 quilômetros