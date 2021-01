'Torre de Babel?' Saiba o que funcionará em prédio de R$ 500 milhões em construção no Rio Vermelho

Quem passa pelo cruzamento das avenidas Vasco da Gama e Garibaldi, em Salvador, já começou a notar uma construção arredondada de estrutura majoritariamente metálica que se ergue no terreno da antiga fábrica da Coca-Cola, no Rio Vermelho. Alguns mais inventivos chegam a imaginar um prédio com o formato da garrafa do refrigerante, mas as sugestões vão muito mais longe, inclusive com citação ao Velho Testamento. “Seria a Torre de Babel?”, questiona alguém numa rede social.

Nas ruas, quem passa próximo e não lê o que dizem as placas ao lado da obra pressupõe um edifício-garagem, diante dos vãos quase vazios dos mais de dez pavimentos já construídos. Mas serão muito mais e vão custar aproximadamente R$ 500 milhões - o que rendeu aos investidores, no mês passado, o título de “Investimento da Década” na 10ª edição do Prêmio Benchmarking Saúde, anunciado no Hotel Fasano.



Bom, feito o suspense (que o jargão jornalístico chamaria de nariz de cera), a resposta aos curiosos: com previsão de inauguração em 2022, no local vai funcionar o novo Hospital Mater Dei Salvador, que será a primeira unidade fora de Minas Gerais. O empreendimento será o primeiro hospital privado de grande porte erguido na Bahia nos últimos 20 anos!

Projeto do Mater Dei Hospital Salvador, previsto para ser concluído no ano que vem (Divulgação)

