Toyota é escolhida a marca automotiva de melhor reputação no mercado nacional

Na mesma semana em que comemorou o marco de 15 milhões de veículos híbridos vendidos no mundo, a Toyota foi escolhida a empresa automotiva com melhor reputação no mercado brasileiro. O resultado foi obtido por um estudo do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco), auditado pela consultoria KPMG. A marca japonesa somou 7.639 pontos e passou da décima para a nona posição no geral, sendo a primeira na categoria de fabricante de automóveis. No geral, Natura, Ambev e Itaú Unibanco ficaram nas três primeiras posições, respectivamente com 10 mil, 8.784, e 8.449.



OUTRAS MARCAS

A segunda na categoria automotiva foi a Volkswagen (7.502 pontos), seguida por Honda (7.048), Mercedes-Benz (6.958), Fiat (6.918), Ford (6.581) e Volvo (6.344). A pesquisa é constituída por mais de 4 mil entrevistas com diferentes agentes que atuam no mercado corporativo. Para esse levantamento, foram entrevistados mais de 370 diretores empresariais, cerca de 500 especialistas do mercado (analistas financeiros, jornalistas de informação econômica e sindicatos) e mais de 3 mil consumidores.



VEÍCULOS HÍBRIDOS

A Toyota lidera as vendas de híbridos no país

A decisão da Toyota em produzir modelos híbridos foi tomada a mais de 25 anos e em 1997 a empresa apresentou a primeira geração do Prius, na mesma época da assinatura do Protocolo de Kyoto. Atualmente oferecida em 44 modelos diferentes em todo o mundo, a tecnologia híbrida da Toyota reduziu as emissões de CO2 em mais de 120 milhões de toneladas nesses 23 anos. No Brasil, a marca é líder no segmento de veículos eletrificados, tendo respondido por 65% de todas as vendas em 2019. Aqui a fabricante oferece três modelos com essa motorização: Corolla, Prius e RAV4.



COMO FUNCIONA

Quando é dito que um carro tem propulsão híbrida significa que ele utiliza pelo menos duas fontes de força. A forma mais utilizada é um motor a combustão (geralmente movido a gasolina) associado a um elétrico. Os veículos que utilizam essa tecnologia são dotados de uma bateria que armazena a energia, que pode ser utilizada para movimentar em baixas velocidades quando o motor a combustão é desligado ou entregar uma força extra quando o propulsor que utiliza combustível é mais exigido. O Corolla fabricado no Brasil é o único modelo híbrido flex do mundo, ou seja, o motor a combustão pode ser abastecido com gasolina e/ou etanol.



LUCRO POR MODELO VENDIDO

O 911, modelo mais emblemático da Porsche, foi o automóvel mais lucrativo do mundo ano passado. De acordo com um relatório divulgado pela Bloomberg Intelligence, a oitava geração do carro esporte apresentou ganhos de 2,2 bilhões de euros, o equivalente a R$ 13,13 bilhões. Esse montante equivale a 29% do lucro da fabricante. Outros dois modelos alemães, ambos SUVs, vieram na sequência: BMW X5 e Mercedes-Benz GLE. O BMW somou 1,6 bilhão de euros (25% do lucro da BMW) e o Mercedes somou 1,5 bilhão de euros (25%).

SUPREMACIA

Um detalhe revela a supremacia do 911, o volume de vendas foi de 38.750 unidades, ou 11% dos veículos vendidos pela Porsche. O X5 teve 175 mil exemplares comercializados (16% do total das vendas da BMW) e o GLE vendeu 150 mil unidades (16% das vendas da Mercedes).



CRESCIMENTO NO BRASIL

A Porsche apresentou um crescimento expressivo de 113% no mercado brasileiro nos três primeiros meses deste ano. As vendas totalizaram 809 unidades, mesmo com a retração provocada pelos efeitos da pandemia do coronavirus nos últimos dias de março. O campeão do período foi justamente o 911, com 306 unidades emplacadas nos primeiros 90 dias do ano.



NOVA GERAÇÃO

A Iveco começou a comercializar no país a nova geração do Daily, utilitário que é fabricado em Sete Lagoas, MG, nas configurações de chassis-cabine e furgão. Em linha com o design global da marca, o veículo tem capacidade de carga entre 3,5 a 7 toneladas e teve o interior completamente reformulado, ganhado até uma central multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Até o final de maio, o utilitário pode ser 100% financiado com prazo de até 60 meses e com carência de até 180 dias para o pagamento da primeira parcela. O preço inicial é de R$ 137 mil.

UM MILHÃO E MEIO

Um caminhão Iveco Stralis de 2010 alcançou 1,5 milhão de quilômetros rodando com o mesmo motor. O propulsor, que não passou por intervenções, é o FPT Cursor 13 movido a diesel, que rende 415 cv de potência. O caminhão fica baseado em uma transportadora de Linhares, ES.