Toyota foca na mobilidade com a Kinto

Como parte da estratégia global da Toyota, a marca criou uma empresa para oferecer soluções de mobilidade. A novidade está estreando na América Latina, começando pelo Brasil e pela Argentina.

Por aqui, a Kinto irá atuar desde o compartilhamento de carros até o gerenciamento de frota, que terá início no fim do ano. A nova empresa, resultado de um joint venture entre a Toyota Financial Services Corporation e a Mitsui & Co, assume o serviço de compartilhamento de carros já existente no país, o atual Toyota Mobility Services, que passa a se chamar Kinto Share.

O Corolla é um dos modelos que pode ser alugado via aplicativo (foto:)

Para alugar um veículo da marca, basta instalar um aplicativo e fazer a operação via smartphone. Em Salvador, por exemplo, estão disponíveis modelos desde o Etios sedã, por R$ 119 por dia, até um SW4 de sete lugares blindado, por R$ 760 a diária. É possível também alugar por hora, nesse caso, o Etios citado custa R$ 19 por 60 minutos.

AJUSTE NO PORTFÓLIO

“Este ano, já lançamos o Creta Action abaixo dos R$ 80 mil e, recentemente, o Creta Limited por R$ 99.990. Faltava uma nova versão intermediária com uma lista de equipamentos bastante completa”, comenta Angel Martinez, vice-presidente comercial da Hyundai Motor Brasil, ao anunciar uma nova versão para o SUV, a Smart Plus.

A nova versão do Hyundai Creta, a Smart Plus, custa R$ 91.590 Nessa configuração os bancos são revestidos parcialmente em couro O porta-malas do SUV tem capacidade para 431 litros ((Fotos: Hyundai))

Por R$ 91.590 essa nova configuração, que substitui as versões Smart e Pulse Plus, é equipada com motor 1.6 litro e transmissão automática. Entre os destaques estão: rodas diamantadas de liga leve de 17 polegadas, faróis de neblina, volante revestido em couro, ar-condicionado digital, central multimídia, monitoramento de pressão dos pneus e exclusivos bancos revestidos parcialmente em couro.

ATÉ BREVE

A Volkswagen deixou de oferecer o Passat no mercado brasileiro por causa da desvalorização do Real. Importado da Alemanha, o sedã não seria competitivo por causa do preço. O Passat era vendido no país em versão única Highline, equipada com o motor 2.0 TSI de 220 cv.

O Passat saiu do portfólio da Volkswagen no país (foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

Além das marcas premium, restam três opções de sedãs desse porte: Honda Accord, Hyundai Azera e Toyota Camry. Neste ano a Ford deixou de importar outro modelo da categoria, o Fusion.

CIRCUITO MULTIUSO

A Pirelli apresentou o Circuito Panamericano, maior complexo multipistas de toda a América Latina. Localizado na cidade de Elias Fausto, interior de São Paulo, o novo espaço é um complexo polivalente, dedicado não apenas aos testes e desenvolvimento de novos pneus da empresa, mas também está à disposição das montadoras e de outros parceiros para a realização de avaliações técnicas e eventos.

O Circuito Panamericano é um complexo com sete pistas (Foto: Fernanda Freixosa/ Pirelli)

O Circuito Panamericano, que começou a ser construido em 2012 e consumiu R$ 90 milhões, tem uma estrutura com sete pistas, incluindo trajetos off-road. Cada boxe ocupa uma superfície de 240 m² e oferece desde escritório climatizado até ar comprimido e portas automáticas.

VERSÃO ESPECIAL

A Ford Performance apresentou nos Estados Unidos a configuração Heritage Edition para o GT. Essa edição especial é inspirada no vencedor das 24 Horas de Daytona em 1966, a primeira vitória da marca em uma corrida de endurance.

A Ford criou uma versão do GT inspirada no clássico que venceu as 24 Horas de Daytona de 1966 (Foto: Ford)

Esse triunfo é retratado no filme “Ford x Ferrari”, quando os pilotos Ken Miles e Lloyd Ruby, liderados por Carroll Shelby, venceram a corrida que a Ford dominou com o 1º, 2º, 3º e 5º lugares.

11 ANOS

Este mês o caderno Autos, que eu edito, está completando 11 anos. Em quase 600 edições testamos centenas de veículos em toda a Bahia, no Brasil e em outros 30 países. A edição do próximo final de semana será especial e contamos com a sua leitura.