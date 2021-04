Trabalhadores da CSN poderão sacar FGTS e solicitar Seguro Desemprego

A Prefeitura de Salvador anunciou, na noite desta quinta (28), que os trabalhadores da Concessionária Salvador Norte (CSN) poderão sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Além disso, os funcionários não contratados pela Prefeitura vão poder dar entrada no Seguro Desemprego.



De acordo com a Prefeitura, nesta sexta-feira (30), a Justiça vai encaminhar o alvará coletivo para a Caixa Econômica Federal e para a Superintendência Regional do Trabalho, garantindo a liberação do FGTS e do Seguro Desemprego. O acordo entre a CSN e o Sindicato, que havia sido feito em reunião no dia 20 de abril, foi homologado pela presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Dalila Andrade.



Em reunião nesta quinta, entre a Prefeitura, o superintendente da Caixa, Richard Fully, e a superintendente da Delegacia Regional do Trabalho, Gleice Góes, ficou acordado que as duas instituições vão liberar de imediato os benefícios para os trabalhadores.