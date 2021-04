Trabalhadores do ensino superior a partir de 40 anos começam a ser vacinados neste sábado

A Prefeitura de Salvador vai ampliar o público de vacinação do grupo de trabalhadores do ensino superior. A partir deste sábado (1), a idade para imunização desse grupo passa a ser a partir de 40 anos.



A vacinação segue para todos os atuais públicos. No entanto, neste sábado, somente pessoas com os nomes iniciados com as letras entre A e Q e que estão com a data de recebimento da 2ª dose de Coronavac registrada no cartão de vacinação e no site da SMS para os dias 29 e 30 de abril serão imunizadas com a segunda dose.



Confira a programação do dia 1º de maio de 2021:



1ª dose idosos: 08h às 16h

Idosos com 60 anos ou mais de idade nascidos até o dia 31 de dezembro de 1961 já podem receber a primeira dose do imunizante.



Drivers: Arena Fonte Nova; Atakadão Atakarejo; 5ª Centro de Saúde; Parque de Exposições; FBDC Cabula e Vila Militar (Dendezeiros).

Ponto Fixo: USF Vista Alegre, UBS Nelson Piauhy Dourado; USF Resgate; USF Federação; USF Santa Luzia; USF Plataforma; USF Cajazeiras X e 5ª Centro de Saúde.





2ª Dose: 08h às 16h



As segundas doses estão sendo aplicadas em pontos específicos para cada tipo de imunizante. Ou seja, estão sendo disponibilizados pontos exclusivos para a administração da Oxford e outros pontos exclusivos para aplicação da CoronaVac.

Antes de se dirigir ao ponto de vacinação, a data de reforço deve ser conferida no cartão de vacina ou no site da Secretaria Municipal da Saúde.



Oxford



Drives: Faculdade Universo (campus AV. ACM), Centro de Convenções, USF San Martim III e Shopping Bela Vista.

Pontos fixos: Clube dos Oficiais (Dendezeiros), Centro de Saúde Ramiro de Azevedo, USF Colinas de Periperi, USF Vila Nova de Pituaçu e USF João Roma Filho.





Coronavac

Somente receberão a segunda dose da Coronavac as pessoas cujos nomes são iniciados com as letras entre A e Q e que estão com a data de reforço registrada no cartão de vacinação/Site da Secretaria para os dias 29 e 30 de abril.



Drives: PAF Ondina, FTC Paralela e Barradão.

Pontos fixos: Barradão, FTC Paralela, USF Teotônio Vilela II, USF Yolanda Pires, USF Nova Esperança e USF Recanto da Lagoa.





Imunossuprimidos: 08h às 16h



Para receber a primeira dose da vacina os imunossuprimidos devem estar com o nome cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto.



Drivers: Arena Fonte Nova; Atakadão Atakarejo; 5ª Centro de Saúde; Parque de Exposiões; FBDC Cabula e Vila Militar (Dendezeiros).

Ponto Fixo: USF Vista Alegre, UBS Nelson Pihaui Dourado; USF Resgate; USF Federação; USF Santa Luzia; USF Plataforma; USF Cajzeiras X e 5ª Centro de Saúde.





Transtorno intelectual severo e moderado (entre eles autistas): 08h às 16h



As Pessoas com Transtorno Intelectual Severo e Moderado, entre elas as pessoas com Espectro Autista, também continuam sendo vacinadas. Para receber a primeira dose é obrigatório estar com o nome cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto.



Drivers: Arena Fonte Nova; Atakadão Atakarejo; 5ª Centro de Saúde; Parque de Exposiões; FBDC Cabula e Vila Militar (Dendezeiros).

Ponto Fixo: USF Vista Alegre, UBS Nelson Pihaui Dourado; USF Resgate; USF Federação; USF Santa Luzia; USF Plataforma; USF Cajzeiras X e 5ª Centro de Saúde.

Ponto fixo exclusivo para vacinação dos autistas severos e moderados: AMA - Associação de Amigos do Autista da Bahia / Endereço: R. Macedo de Aguiar, 98, Pituaçu



Pessoas com deficiência permanente: 08h às 16h



As pessoas de 58 e 59 anos de idade com deficiência permanente e cadastro ativo para o recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também continuam sendo beneficiadas. Para isso deverão estar com o nome no site da Secretaria Municipal da Saúde e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto, além da cópia impressa do Laudo de Deficiência Permanente do INSS ou do médico.



Esse público, preferencialmente os acamados ou com dificuldade de locomoção, também poderá solicitar a vacinação domiciliar através do portal Vacina Express.



Drivers: Arena Fonte Nova; Atakadão Atakarejo; 5ª Centro de Saúde; Parque de Exposiões; FBDC Cabula e Vila Militar (Dendezeiros).

Ponto Fixo: USF Vista Alegre, UBS Nelson Pihaui Dourado; USF Resgate; USF Federação; USF Santa Luzia; USF Plataforma; USF Cajzeiras X e 5ª Centro de Saúde.



Pacientes transplantados: 08h às 16h



Os pacientes transplantados devem estar com os nomes cadastrados no site da Secretaria Municipal da Saúde e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto.



Drivers: Arena Fonte Nova; Atakadão Atakarejo; 5ª Centro de Saúde; Parque de Exposiões; FBDC Cabula e Vila Militar (Dendezeiros).

Ponto Fixo: USF Vista Alegre, UBS Nelson Pihaui Dourado; USF Resgate; USF Federação; USF Santa Luzia; USF Plataforma; USF Cajzeiras X e 5ª Centro de Saúde.



Pessoa com Síndrome de Down: 08h às 16h

As pessoas com Síndrome de Down devem estar com os nomes cadastrados no site da Secretaria Municipal da Saúde e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto.



Drivers: Arena Fonte Nova; Atakadão Atakarejo; 5ª Centro de Saúde; Parque de Exposições; FBDC Cabula e Vila Militar (Dendezeiros).

Ponto Fixo: USF Vista Alegre, UBS Nelson Piauhy Dourado; USF Resgate; USF Federação; USF Santa Luzia; USF Plataforma; USF Cajazeiras X e 5ª Centro de Saúde.





Pacientes em hemodiálise: 08h às 16h

Devem estar com os nomes cadastrados no site da Secretaria Municipal da Saúde e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto.



Drivers: Arena Fonte Nova; Atakadão Atakarejo; 5ª Centro de Saúde; Parque de Exposições; FBDC Cabula e Vila Militar (Dendezeiros).

Ponto Fixo: USF Vista Alegre, UBS Nelson Piauhy Dourado; USF Resgate; USF Federação; USF Santa Luzia; USF Plataforma; USF Cajazeiras X e 5ª Centro de Saúde.



Trabalhadores da saúde e autônomos: 08h às 16h



Para ser beneficiado com a primeira dose todos devem estar com os nomes cadastrados no site da Secretaria Municipal da Saúde e no ato da vacina apresentar os seguintes documentos:

Trabalhadores da saúde: documento oficial de identificação com foto e cópia impressa do último contracheque ou do contrato PJ ativo.



Autônomos (médicos, fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliar e técnico de enfermagem, auxiliar e técnico de saúde bucal, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, biomédicos e técnico em radiologia): documento oficial de identificação com foto, carteira do conselho de classe e cópia impressa do último Imposto de Renda, ou do comprovante atualizado de pagamento do ISS, ou do contrato de Pessoa Jurídica ativo ou da última nota fiscal.



Drivers: FBDC Brotas, Unijorge (Campus Paralela), Parque de Exposições e Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu)

Pontos Fixos: FBDC Brotas, Unijorge (Campus Paralela), Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros) e Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu)



Doulas: 08 às 16h



Devem estar com os nomes cadastrados no site da Secretaria Municipal da Saúde e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto, além de cópia impressa do Imposto de Renda, ou do ISS, ou nota fiscal ou contrato de trabalho com firma reconhecida em cartório.



Drivers: FBDC Brotas, Unijorge (Campus Paralela), Parque de Exposições e Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu)

Pontos Fixos: FBDC Brotas, Unijorge (Campus Paralela), Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros) e Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu)



Trabalhadores da limpeza urbana: 08 às 16h



Os trabalhadores da limpeza urbana com 40 anos ou mais que atuam em Salvador seguem na estratégia de imunização contra a Covid-19. Para isso, devem estar com o nome cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto e cópia impressa do último contracheque.



Drivers: Arena Fonte Nova; Atakadão Atakarejo; 5ª Centro de Saúde; Parque de Exposições; FBDC Cabula e Vila Militar (Dendezeiros).

Ponto Fixo: USF Vista Alegre, UBS Nelson Pihaui Dourado; USF Resgate; USF Federação; USF Santa Luzia; USF Plataforma; USF Cajazeiras X e 5ª Centro de Saúde.



Trabalhadores da educação do ensino superior em salvador com 40 anos ou mais: 08h às 16h



O trabalhador do ensino superior das redes privada e pública de Salvador, com 40 anos ou mais de idade, podem ser vacinados contra a COVID-19. Para isso devem estar em pleno exercício das atividades, lotados na capital baiana e com o nome cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde. No ato da vacina deverá apresentar documento oficial de identificação com foto e cópia impressa do último contracheque ou do contrato de trabalho PJ.



Drivers: FBDC Brotas, Unijorge (Campus Paralela), Parque de Exposições e Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu)

Pontos Fixos: FBDC Brotas, Unijorge (Campus Paralela), Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros) e Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu)



Trabalhadores da educação básica da rede pública e privada de Salvador: 08h às 16h



O trabalhador deve ter 40 anos ou mais, estar em pleno exercício das atividades e com o nome cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde. No ato da vacinação deverá apresentar documento oficial de identificação com foto e cópia impressa do último contracheque ou do contrato de trabalho PJ.



Drivers: FBDC Brotas, Unijorge (Campus Paralela), Parque de Exposições e Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu)

Pontos Fixos: FBDC Brotas, Unijorge (Campus Paralela), Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros) e Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu)



Rodoviários: 08h às 16h



Também seguem sendo imunizados os rodoviários com idade igual ou superior a 50 anos. Para ter acesso ao imunizante, o trabalhador deve estar com o nome cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto e cópia impressa do último contracheque.



Drivers: Arena Fonte Nova; Atakadão Atakarejo; 5ª Centro de Saúde; Parque de Exposições; FBDC Cabula e Vila Militar (Dendezeiros).



Ponto Fixo: USF Vista Alegre, UBS Nelson Piauhy Dourado; USF Resgate; USF Federação; USF Santa Luzia; USF Plataforma; USF Cajazeiras X e 5ª Centro de Saúde.



Policial federal, policial rodoviário federal, policiais militares e civis; bombeiros, agentes de salvamento e trânsito, agentes penitenciários, fiscais de medidas restritivas e guardas civis municipais: 08h às 16h



Todos devem estar em pleno exercício das atividades, lotados em Salvador, nome cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde e ter idade igual ou superior a 40 anos. No ato da vacina deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e cópia impressa do último contracheque.



Drivers: FBDC Brotas, Unijorge (Campus Paralela), Parque de Exposições e Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu)

Pontos Fixos: FBDC Brotas, Unijorge (Campus Paralela), Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros) e Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu)



Vacina express

As pessoas com deficiência, portadores de comorbidades e os idosos que já estão sendo contemplados em Salvador pela vacina contra a COVID-19 também podem fazer o agendamento da imunização domiciliar através do Vacina Express. O serviço é oferecido, preferencialmente, para pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção. Vale lembrar que as pessoas que já foram imunizadas em casa não precisam fazer novo registro na plataforma digital. O retorno da equipe de saúde será feito automaticamente, de acordo com a data de reforço programada no sistema.



*A aplicação da segunda dose da CoronaVac está suspensa temporariamente para o Vacina Express.