Trabalhadores fazem atos para marcar o 1º de Maio em Salvador

O Dia do Trabalho é celebrado neste sábado (1º) e Salvador teve alguns atos para marcar a data. A capital também foi cenário de uma manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Na manhã de hoje, movimentos sociais e centrais sindicais organizaram um ato na avenida ACM. De máscara, eles levavam cartazes que falavam da necessidade de criar empregos e criticavam a privatização de estatais. A pandemia também foi lembrada pelos manifestantes. Sacos pretos cheios de pano e papel foram deitados no chão para lembrar as mais de 400 mil vítimas da covid-19 no país. Um carro de som acompanhou a manifestação.

O grupo chegou a interditar parcialmente uma das pistas da ACM, mas por conta do fluxo mais fraco de sábado não houve congestionamento, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador). Depois, eles seguiram até a Barra. Cruzes foram colocadas em frente ao Farol.

(Foto: Divulgação/APLB)

Protesto similar aconteceu em outro ponto na Barra, onde o sindicato dos professores também fez um ato, colocando cerca de 200 cruzes no Morro do Cristo, em memória aos professores de ensino público que morreram de covid-19 no estado.

Também na região da Barra aconteceu um ato de bolsonaristas. Organizado em várias cidades do país e chamado de "Eu Autorizo Presidente", a intenção da manifestação era apoiar a condução do governo federal na pandemia. A "autorização" citada é uma resposta a Bolsonaro, que afirmou aguardar "uma sinalização" dos brasileiros para "tomar providências" contra medidas de restrição de circulação decretadas em várias cidades do país.