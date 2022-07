Trabalhadores morrem soterrados durante obra em Arraial D'Ajuda

Dois operários morreram soterrados na tarde desta quinta-feira (7) em uma obra de macrodrenagem no distrito de Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro, extremo sul da Bahia. Sandro da Cruz Regis e Lucival de Jesus da Conceição estavam trabalhando na rua Rua Maria Moura, Alto do Vilas, quando foram atingidos por um deslizamento de terra.

O acidente aconteceu por volta das 15h. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas as vítimas foram resgatadas pelo Corpor de Bombeiros sem vida.

Segundo a TV Bahia, os trabalhadores estavam escavando uma vala, que já tinha 7m de profundidade e serviria para instalação de manilhas de concreto. A obra é realizada pela empresa Ero Construções e Engenharia Ltda a serviço da Prefeitura Municipal de Porto Seguro.

Em nota, a administração municipal lamentou o ocorrido e disse que está "monitorando a situação e adotando todas as providências ao seu alcance, para reduzir ao máximo as graves consequências do desastre". Segundo a prefeitura, era responsabilidade da Ero Construções adotar as devidas precauções para a segurança dos trabalhadores.

Ainda em nota, a prefeitura disse que todas as obras do município seguem rígidos critérios de controle e fiscalização. "Manteremos o público informado e faremos tudo que for possível para apurar o que efetivamente aconteceu, apoiar as vítimas e suas famílias e punir eventuais responsáveis, para que este fato nunca se repita", conclui o comunicado.

A Polícia Civil investigará o caso.