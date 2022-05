'Trabalhar para fazer R$1,5 milhão na raça', diz ex-BBB Jessi em visita à Bahia

A ex-BBB Jessilane Alves aproveitou o final de semana do Dia das Mães para visitar a família, na Bahia. A professora de biologia disse, neste domingo (8), que pretende ficar mais dois dias em Bom Jesus da Lapa, sua terra natal, onde irá rever todos os parentes que ainda não reencontrou.

Jessi, como é conhecida, está viajando pelo interior com outros familiares. "Tô aqui com a galera toda dentro da van, no calor da Bahia. Cheguei agora em Bom Jesus da Lapa, minha cidade natal", disse nos stories do Instagram.

Ela também comemorou a data ao lado da mãe, a cabeleireira Cleu Alves.

"Vou aproveitar para tentar descansar um pouco, porque depois disso meu filho, trabalhar para fazer R$1,5 milhão na raça", completou.

Jessi foi a 14ª eliminada e última mulher a deixar a casa do Big Brother Brasil 22. Com 63,63% dos votos, ela foi escolhida para deixar o programa.

A baiana fez parte da Pipoca e disputou um paredão quádruplo com Eliezer, Arthur Aguiar e Douglas Silva, após ser indicada pelo líder.

Trajetória

Jessilane Alves nasceu em Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia, mas se mudou para Valparaíso de Goiás ainda criança. No início do programa, a bióloga foi criticada pelo público do Big Brother Brasil por não ter preparado uma estratégia de marketing para as redes sociais antes do confinamento. Influenciadores de Valparaíso de Goiás se uniram para administrar as redes sociais de Jessilane.

No jogo, ela esteve ao lado de uma das suas maiores referências na música: Naiara Azevedo. Fã de carteirinha da sertaneja, Jessi e Naiara se uniram a Natália Deodato e Linn da Quebrada no jogo, formando a equipe ‘As comadres’. Elas divertiram o público fofocando pela manhã, enquanto tomavam um cafezinho.

Na reta final do jogo, Jessi, Linn e Natália se desentenderam, o que enfraqueceu a torcida pelas últimas mulheres que restaram na casa.